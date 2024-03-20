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    В многоэтажке в Люберцах рухнул лифт с людьми

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    20 комментариев

    Лифт с людьми рухнул в подмосковных Люберцах. Подъемник в десятиэтажном доме на Октябрьском проспекте поменяли несколько месяцев назад, пишет 20 марта MSK1.RU.

    В момент ЧП, которое произошло ранним утром, в лифте находились четыре человека. На седьмом этаже подъемник стал подергиваться, а потом сорвался примерно с третьего на нулевой. По словам одного из жильцов, удар был сильным, лифт провалился.

    Отмечается, что жильцы неоднократно жаловались на работу лифта, который часто не работал из-за барахлящей электроники.

    Проверку по факту случившегося проводит прокуратура Московской области.

    В Петербурге лифт с 13 людьми упал утром 5 марта в парадной многоэтажки на Новгородском проспекте, 10. Среди пассажиров было восемь взрослых и пятеро детей. Три человека с повреждением ног в состоянии средней тяжести были доставлены в больницы города, из них двое взрослых и один ребенок.

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    Комментарии 20

    Гость21 Мар 2024 в 00:17
    Люди все живы? Почему этого не пишите?
    +1−0
    VKuser29777391021 Мар 2024 в 00:07
    это не падение, это долгий тап приводит к инженерному спуску, ибо нефиг палец долго на кнопке держать
    +0−1
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