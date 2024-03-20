В многоэтажке в Люберцах рухнул лифт с людьми

Лифт с людьми рухнул в подмосковных Люберцах. Подъемник в десятиэтажном доме на Октябрьском проспекте поменяли несколько месяцев назад, пишет 20 марта MSK1.RU.



В момент ЧП, которое произошло ранним утром, в лифте находились четыре человека. На седьмом этаже подъемник стал подергиваться, а потом сорвался примерно с третьего на нулевой. По словам одного из жильцов, удар был сильным, лифт провалился.

Отмечается, что жильцы неоднократно жаловались на работу лифта, который часто не работал из-за барахлящей электроники.



Проверку по факту случившегося проводит прокуратура Московской области.

