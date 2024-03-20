США начинают эвакуацию своих граждан с Гаити

Соединенные Штаты приступают к эвакуации американских граждан с Гаити. Об этом 20 марта сообщил замглавы пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател. По предварительным данным, о желании воспользоваться помощью сообщили около 1 600 граждан Соединенных Штатов. Впрочем, госдеп перевезет их не в США, а всего лишь в соседнюю Доминиканскую Республику.



«Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго (Доминиканская Республика), где присутствует персонал американского правительства для оказания консульской помощи. Ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США, будут нести сами американские граждане», — цитирует заявление представителя госдепа ТАСС.

