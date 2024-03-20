    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, ю-з

    767мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.69eur100.61

    США начинают эвакуацию своих граждан с Гаити

    3633
    4 комментария

    Соединенные Штаты приступают к эвакуации американских граждан с Гаити. Об этом 20 марта сообщил замглавы пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател. По предварительным данным, о желании воспользоваться помощью сообщили около 1 600 граждан Соединенных Штатов. Впрочем, госдеп перевезет их не в США, а всего лишь в соседнюю Доминиканскую Республику.

    «Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго (Доминиканская Республика), где присутствует персонал американского правительства для оказания консульской помощи. Ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США, будут нести сами американские граждане», — цитирует заявление представителя госдепа ТАСС.

    Напомним, стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри. Глава кабмина в это время был в Кении и пытался согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами.

    По данным СМИ, сейчас преступники контролируют до 80% территории столицы Гаити. А в 2023 году в Гаити было убито, ранено или похищено более 8 400 человек. Эксперты ООН подсчитали, что почти половина из 11 миллионов жителей Гаити нуждаются в гуманитарной помощи.

    По данным газеты Marine Corps Times, еще 9 марта США рассматривали возможность отправки морской пехоты на Гаити.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Гаити
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    Гость20 Мар 2024 в 22:29
    америка решила по тихому оивнуть с украинского конфликта.
    у неё появились важные дела.
    ладно. давай. америка.
    я всё понимаю.
    я понимающий.
    даже больше чем ты можешь себе представить.
    меня даже президент РФ обмануть едва сможет.
    вообще в стране на это ни кто не способен.
    да что там в стране маленькой Россия.
    на планете меня обмануть едва кто сможет.
    так и быть....
    во вселенной меня обмануть едва кто сможет.
    не верить это наш священный долг.
    выше меня только бог.
    авторитет это лишь бог.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 21:43
    А с главной-то что? Уж не забанили же?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close