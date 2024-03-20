США начинают эвакуацию своих граждан с Гаити

Соединенные Штаты приступают к эвакуации американских граждан с Гаити. Об этом 20 марта сообщил замглавы пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател. По предварительным данным, о желании воспользоваться помощью сообщили около 1 600 граждан Соединенных Штатов. Впрочем, госдеп перевезет их не в США, а всего лишь в соседнюю Доминиканскую Республику.
«Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго (Доминиканская Республика), где присутствует персонал американского правительства для оказания консульской помощи. Ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США, будут нести сами американские граждане», — цитирует заявление представителя госдепа ТАСС.
Напомним, стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри. Глава кабмина в это время был в Кении и пытался согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами.
По данным СМИ, сейчас преступники контролируют до 80% территории столицы Гаити. А в 2023 году в Гаити было убито, ранено или похищено более 8 400 человек. Эксперты ООН подсчитали, что почти половина из 11 миллионов жителей Гаити нуждаются в гуманитарной помощи.
По данным газеты Marine Corps Times, еще 9 марта США рассматривали возможность отправки морской пехоты на Гаити.