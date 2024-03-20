Огурцы дешевеют, авиабилеты дорожают. Росстат рассказал о недельном росте цен

Инфляция в России за период с 12 по 18 марта составила 0,06%, сообщает Росстат 20 марта. Неделей ранее ведомство фиксировало нулевой рост цен.
Цены на овощи и фрукты в целом за неделю снизились на 1,3% благодаря огурцам, которые за тот же период подешевели на 8%. При этом свекла столовая подорожала на 1,6%, помидоры — на 1%, морковь — на 0,9%, белокочанная капуста — на 0,8%. Среди других продуктов больше всего подорожал сахар — на 0,5%, а подешевели — куриные яйца, на 0,7%. За ними следует гречка, упавшая в цене на 0,5%.
В категории непродовольственных товаров сильнее всего изменились цены на сухие корма для домашних животных (+0,7%), телевизоры и кроссовки для взрослых (+0,9%). Один из самых изменчивых показателей, цены на авиабилеты в эконом классе самолета, за неделю выросли на 7%.
С начала года цены в России выросли на 1,7%. Годовая инфляция, по данным Минэкономразвития, составила 7,58%.