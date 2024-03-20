В Москве арестовали язычника и сатаниста по делу об изнасиловании девочки

Останкинский районный суд Москвы арестовал Семена Ч. по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней, а также по обвинению в насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Об этом 20 марта сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В правоохранительных органах считают обвиняемого нацистом и сатанистом.
Мужчину заключили под стражу до 19 мая 2024 года. Источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что «сатаниста и сторонника нацистской идеологии» задержали в Красногорске. Следствие полагает, что его жертвой стала знакомая девочка, с которой он с 14 сентября по 31 октября 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера в машине, а после изнасиловал ее в квартире. В социальных сетях мужчина публиковал посты на темы язычества и сатанизма, а также рассказывал про Адольфа Гитлера.
Следственный комитет сообщал, что его причастность подтвердилась показаниями потерпевшей, опознаниями и проведенными очными ставками.