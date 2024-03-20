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    В Москве арестовали язычника и сатаниста по делу об изнасиловании девочки

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    16 комментариев

    Останкинский районный суд Москвы арестовал Семена Ч. по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней, а также по обвинению в насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Об этом 20 марта сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В правоохранительных органах считают обвиняемого нацистом и сатанистом.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
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    Мужчину заключили под стражу до 19 мая 2024 года. Источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что «сатаниста и сторонника нацистской идеологии» задержали в Красногорске. Следствие полагает, что его жертвой стала знакомая девочка, с которой он с 14 сентября по 31 октября 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера в машине, а после изнасиловал ее в квартире. В социальных сетях мужчина публиковал посты на темы язычества и сатанизма, а также рассказывал про Адольфа Гитлера.

    Следственный комитет сообщал, что его причастность подтвердилась показаниями потерпевшей, опознаниями и проведенными очными ставками.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

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    Комментарии 16

    lexandr_5e4ce78957e8420 Мар 2024 в 20:50
    теперь для закрытия достаточно показаний потерпевшей, опознание ею же подозреваемого, и заявления на очной ставке: " это ты..."?
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 20:46
    Полтора месяца регулярно приходила в гости, подвергалась насилию и снова приходила.....видно понравилось?
    +1−0
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