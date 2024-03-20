    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    767мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.69eur100.61

    В Новой Москве от безответной любви женщина разгромила восемь витрин и стекла в машине шефа

    4361
    17 комментариев

    В Новой Москве бывшая сотрудница мясного магазина разгромила молотком торговую точку и автомобиль начальника, который не ответил ей взаимностью на чувства. Инцидент произошел накануне на Скандинавском бульваре. Подробности 20 марта сообщает MSK1.RU.

    Фото: MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Оскорбленной неудачей на любовном фронте женщине 27 лет. В магазине она исправно работала с конца января этого года, нареканий на нее не было. В какой-то момент у нее возникли чувства к 39-летнему шефу. Мужчина был женат и отказал сотруднице в ее притязаниях.

    11 марта женщина пропала на три дня, объяснив исчезновение тем, что попала в больницу. Начальник предупредил, что повторение подобной ситуации закончится увольнением без выплаты зарплаты. Но 17 марта сотрудница снова не вышла в магазин и не брала трубку. Вечером того же дня она снова написала шефу о своих чувствах, а также призналась, что перебрала со спиртным. Мужчина вынужден был попрощаться с ней и объявил об увольнении. С решением она не согласилась, продолжив писать и звонить ему. В итоге бывший уже шеф заблокировал номер бывшей сотрудницы.

    Около семи вечера 19 марта мужчине позвонил сотрудник и рассказал, что женщина приехала в магазин, требовала ключи от дверей, а когда тот отвлекся, разнесла молотком восемь стекол в витринах и обрушила свою ярость на припаркованную у точки машину предмета обожания, разбив все стекла, кроме заднего.

    «Жуткий стресс, невозможность работы магазина и просто аморальный поступок», — добавил владелец мясной лавки. Женщину, по его словам, задержали сотрудники полиции.

    В пресс-службе МВД по Москве сообщили MSK1.RU, что к ним пока не поступала информация о нападении на магазин в поселении Сосенском.

    Фото: MSK1.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Гость20 Мар 2024 в 20:45
    Про таких теток снято много неплохих триллеров.
    +0−0
    Олександр Петренко20 Мар 2024 в 20:44
    Начальник непорядочный, женщине не повезло.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close