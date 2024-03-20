В Новой Москве от безответной любви женщина разгромила восемь витрин и стекла в машине шефа

В Новой Москве бывшая сотрудница мясного магазина разгромила молотком торговую точку и автомобиль начальника, который не ответил ей взаимностью на чувства. Инцидент произошел накануне на Скандинавском бульваре. Подробности 20 марта сообщает MSK1.RU.

Оскорбленной неудачей на любовном фронте женщине 27 лет. В магазине она исправно работала с конца января этого года, нареканий на нее не было. В какой-то момент у нее возникли чувства к 39-летнему шефу. Мужчина был женат и отказал сотруднице в ее притязаниях.

11 марта женщина пропала на три дня, объяснив исчезновение тем, что попала в больницу. Начальник предупредил, что повторение подобной ситуации закончится увольнением без выплаты зарплаты. Но 17 марта сотрудница снова не вышла в магазин и не брала трубку. Вечером того же дня она снова написала шефу о своих чувствах, а также призналась, что перебрала со спиртным. Мужчина вынужден был попрощаться с ней и объявил об увольнении. С решением она не согласилась, продолжив писать и звонить ему. В итоге бывший уже шеф заблокировал номер бывшей сотрудницы.



Около семи вечера 19 марта мужчине позвонил сотрудник и рассказал, что женщина приехала в магазин, требовала ключи от дверей, а когда тот отвлекся, разнесла молотком восемь стекол в витринах и обрушила свою ярость на припаркованную у точки машину предмета обожания, разбив все стекла, кроме заднего.

