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    Илья Авербух: до сих пор с трудом представляю, как Костомаров катается на коньках

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    2 комментария

    Призер Олимпиады и постановщик ледовых шоу Илья Авербух заявил «Фонтанке», что он верил в возвращение на лед Романа Костомарова даже после ампутации конечностей.

    «Да, мы действительно верили в это. Мы этим все жили, потому что мы знали, что Рома — это такой человек, который всегда стремится сделать невозможное возможным. Уже когда эта трагедия случилась, мы искали и смотрели видео, где ребята на протезах занимаются даже бальными танцами. Тогда стало понятно, что этим можно управлять. Хотя я до сих пор с трудом представляю, как он это делает», — заявил Авербух.

    Он также добавил, что болезнь сильно изменила Костомарова. По его мнению, основные вещи остались в нем незыблемыми, например, самоирония, целеустремленность и сила. В то же время в Романе появилась мудрость, за которую, впрочем, ему пришлось заплатить очень высокую цену.

    Полную версию интервью с Авербухом читайте здесь.

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    Комментарии 2

    Малюта Володин20 Мар 2024 в 18:46
    Если тебе поставили немецкие протезы, оттренировали по западным технологии, то шанс встать на коньки гораздо выше, чем у мобилизованного на отечественном протезе ( если вообще его дали)
    +1−0
    Гость20 Мар 2024 в 18:18
    Успехов.
    +0−0
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