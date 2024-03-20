Илья Авербух: до сих пор с трудом представляю, как Костомаров катается на коньках

Призер Олимпиады и постановщик ледовых шоу Илья Авербух заявил «Фонтанке», что он верил в возвращение на лед Романа Костомарова даже после ампутации конечностей.



«Да, мы действительно верили в это. Мы этим все жили, потому что мы знали, что Рома — это такой человек, который всегда стремится сделать невозможное возможным. Уже когда эта трагедия случилась, мы искали и смотрели видео, где ребята на протезах занимаются даже бальными танцами. Тогда стало понятно, что этим можно управлять. Хотя я до сих пор с трудом представляю, как он это делает», — заявил Авербух.