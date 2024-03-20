    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    767мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.22eur100.1

    Полиция нашла водителя, что скрылся с места двойного наезда на пешехода в Ленобласти

    1999
    9 комментариев
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    Сотрудники полиции задержали участника смертельного ДТП с пешеходом, которое произошло вечером 19 марта в Выборгском районе Ленобласти. На месте наезда остался только один водитель, второго пришлось искать.

    Инспекторы ГИБДД в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили автомобиль Hyndai, скрывшийся с места ДТП на дороге Пески — Сосново — Подгорье, сообщает 20 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его водителя задержали. Это оказался 24-летний петербуржец. Молодого человека доставили в отдел для разбирательства.

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, около десяти часов вечера 19 марта на 57-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье автомобиль сбил 31-летнего пешехода и скрылся. После этого на лежащего мужчину наехала Daewoo Nexia под управлением 31-летнего водителя. От полученных травм пешеход умер на месте.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТПДТП с пешеходомСкрылся с места ДТП
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 9

    Гость20 Мар 2024 в 18:34
    Что нам на это ответит местная шерстебураша?
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 18:04
    шерсть
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close