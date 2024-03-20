Полиция нашла водителя, что скрылся с места двойного наезда на пешехода в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали участника смертельного ДТП с пешеходом, которое произошло вечером 19 марта в Выборгском районе Ленобласти. На месте наезда остался только один водитель, второго пришлось искать.
Инспекторы ГИБДД в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили автомобиль Hyndai, скрывшийся с места ДТП на дороге Пески — Сосново — Подгорье, сообщает 20 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его водителя задержали. Это оказался 24-летний петербуржец. Молодого человека доставили в отдел для разбирательства.
Напомним, около десяти часов вечера 19 марта на 57-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье автомобиль сбил 31-летнего пешехода и скрылся. После этого на лежащего мужчину наехала Daewoo Nexia под управлением 31-летнего водителя. От полученных травм пешеход умер на месте.