Среда джаза с Давидом Голощекиным: Bill Charlap — I'm Old Fashioned

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Американский джазовый пианист Билл Чэрлап со своим трио и альбомом — «I'm Old Fashioned». В составе трио: Билл Чэрлап (фортепияно), Питер Бернстайн (гитара) и Питер Вашингтон (контрабас).
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Американский джазовый пианист Билл Чэрлап со своим трио и альбомом — «I'm Old Fashioned». В составе трио: Билл Чэрлап (фортепияно), Питер Бернстайн (гитара) и Питер Вашингтон (контрабас).
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