Весна пришла. Гнездящийся кот собрал удивленных прохожих на Зины Портновой

В Кировском районе Петербурга внимание прохожих привлекло дерево с крупным гостем. На ветки взгромоздился упитанный кот. Кадрами отдыхающего зверя с «Фонтанкой» поделилась читательница Татьяна в среду, 20 марта.
читательница «Фонтанки» Татьяна
«Весна пришла, коты прилетели», — написала она. Животное заметили у спортшколы на улице Зины Портновой. Кот расположился довольно высоко, чтобы «умыться», происходящее внизу его заботило мало. После хвостатый и вовсе уснул и на «кис-кис-кис» реагировать перестал.
«Котов внизу больше не было, еще пару не нашел, никто гнездоваться больше не хочет», — с иронией предположила Татьяна.
Ранее «Фонтанка» писала, как в Подмосковье с высокой березы спасали девушку, которая спасала оттуда кошку. В результате девушки накормили кошку и отдали на временную передержку, теперь ей ищут дом.