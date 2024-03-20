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    Весна пришла. Гнездящийся кот собрал удивленных прохожих на Зины Портновой

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    3 комментария

    В Кировском районе Петербурга внимание прохожих привлекло дерево с крупным гостем. На ветки взгромоздился упитанный кот. Кадрами отдыхающего зверя с «Фонтанкой» поделилась читательница Татьяна в среду, 20 марта.

    читательница «Фонтанки» Татьяна

    «Весна пришла, коты прилетели», — написала она. Животное заметили у спортшколы на улице Зины Портновой. Кот расположился довольно высоко, чтобы «умыться», происходящее внизу его заботило мало. После хвостатый и вовсе уснул и на «кис-кис-кис» реагировать перестал.

    «Котов внизу больше не было, еще пару не нашел, никто гнездоваться больше не хочет», — с иронией предположила Татьяна.

    Ранее «Фонтанка» писала, как в Подмосковье с высокой березы спасали девушку, которая спасала оттуда кошку. В результате девушки накормили кошку и отдали на временную передержку, теперь ей ищут дом.

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    Комментарии 3

    Гость20 Мар 2024 в 16:20
    Не, ну молодец котяра, хорошо устроился!
    +0−0
    Zet20 Мар 2024 в 16:13
    мультфильм "Хитрая ворона" 1980 г.
    +0−0
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