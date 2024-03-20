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    Белгород под обстрелом: есть пострадавший, движение по одной из улиц ограничено

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    Один человек пострадал в результате обстрела Белгорода. Об этом 20 марта информирует ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города.

    «В результате обстрела есть один пострадавший», — сообщили в ЕДДС. Информация о других возможных пострадавших проверяется. Предположительно, ранен подросток — его везут в областную больницу.

    Также в связи с чрезвычайной ситуацией перекрыто движение на улице Макаренко в Восточном округе Белгорода, сообщает областное министерство транспорта в своем telegram-канале. Уточняется, что общественный транспорт будут следовать в объезд по Дзгоева — Энергетиков.

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