Белгород под обстрелом: есть пострадавший, движение по одной из улиц ограничено

Один человек пострадал в результате обстрела Белгорода. Об этом 20 марта информирует ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города.

«В результате обстрела есть один пострадавший», — сообщили в ЕДДС. Информация о других возможных пострадавших проверяется. Предположительно, ранен подросток — его везут в областную больницу.

Также в связи с чрезвычайной ситуацией перекрыто движение на улице Макаренко в Восточном округе Белгорода, сообщает областное министерство транспорта в своем telegram-канале. Уточняется, что общественный транспорт будут следовать в объезд по Дзгоева — Энергетиков.