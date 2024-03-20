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    Наука

    В Петербурге пройдет 10-дневный фестиваль «В музей — сегодня, в науку — завтра!»

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    Почему мы не проваливаемся сквозь пол, как выглядели древние рыбы, как опознать фальшивые деньги, как сделать колечко — и многое другое узнают школьники на весенних каникулах. Традиционный фестиваль «В музей — сегодня, в науку — завтра!» пройдет с 22 по 31 марта и посвящен в этом году 300-летию Российской академии наук. В нем участвует почти 40 музеев, вузов, предприятий. Какие-то экскурсии и занятия — для детей 9+, какие-то — для школьников старше. Много бесплатного, есть платное, но нередко «расплатиться» можно по «Пушкинской карте».

    Фото: wikipedia.org
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    Углерод — идеальный строительный материал для земной жизни: его полно, он — важный элемент для многих сложных молекул, у каждого его атома на внешней орбите — четыре электрона. Но такими же свойствами может похвастаться кремний, которым занимаются в Институте химии силикатов РАН. Здесь можно не только узнать о существенном различии углерода и кремния, но и самому сделать керамическую фигурку.

    В Палеонтологическом музее СПбГУ покажут древних рыб, в Гербарии научат делать гербарный образец, а если доехать до петергофской университетской площадки (до Музея истории физики и математики), то можно наконец понять, почему мы не проваливаемся сквозь пол. А заодно узнать, как работали механизмы, созданные в XIX веке великим русским математиком Чебышевым.

    В Музее почвы докажут, что у почвы есть память (например, об изменениях климата), в Музее денег научат распознавать фальшивку и объяснят, что делать с кладом, а в музее Водоканала проведут на старинную Водонапорную башню. Об опасных экспедициях, напоминающих романы Жюля Верна, поведают в Зоологическом музее и посоветуют, как подготовиться к экспедиции сейчас. Если современные медицинские приборы можно увидеть и в больнице, то музей Первого меда покажет старинные медицинские инструменты.

    Разобраться в постмодернизме можно попытаться в «Музее Людвига в Русском музее», а самостоятельно нарисовать знаменитую тагильскую розу или сделать кольцо — на мастер-классах в Высшей школе народных искусств.

    Какое из наших привычных комнатных растений — родич тем, из которых в далеких странах одежду делают, расскажут в Этнографическом музее. А о том, как учились юные Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Толстой, — в Пушкинском Доме.

    Не упускаем возможности (на некоторые фестивальные площадки в другое время не так просто попасть) и внимательно изучаем программу на сайте фестиваля «В музей — сегодня, в науку — завтра!». 12+

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org

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