В Петербурге пройдет 10-дневный фестиваль «В музей — сегодня, в науку — завтра!»

Почему мы не проваливаемся сквозь пол, как выглядели древние рыбы, как опознать фальшивые деньги, как сделать колечко — и многое другое узнают школьники на весенних каникулах. Традиционный фестиваль «В музей — сегодня, в науку — завтра!» пройдет с 22 по 31 марта и посвящен в этом году 300-летию Российской академии наук. В нем участвует почти 40 музеев, вузов, предприятий. Какие-то экскурсии и занятия — для детей 9+, какие-то — для школьников старше. Много бесплатного, есть платное, но нередко «расплатиться» можно по «Пушкинской карте».

Углерод — идеальный строительный материал для земной жизни: его полно, он — важный элемент для многих сложных молекул, у каждого его атома на внешней орбите — четыре электрона. Но такими же свойствами может похвастаться кремний, которым занимаются в Институте химии силикатов РАН. Здесь можно не только узнать о существенном различии углерода и кремния, но и самому сделать керамическую фигурку.

В Палеонтологическом музее СПбГУ покажут древних рыб, в Гербарии научат делать гербарный образец, а если доехать до петергофской университетской площадки (до Музея истории физики и математики), то можно наконец понять, почему мы не проваливаемся сквозь пол. А заодно узнать, как работали механизмы, созданные в XIX веке великим русским математиком Чебышевым.



В Музее почвы докажут, что у почвы есть память (например, об изменениях климата), в Музее денег научат распознавать фальшивку и объяснят, что делать с кладом, а в музее Водоканала проведут на старинную Водонапорную башню. Об опасных экспедициях, напоминающих романы Жюля Верна, поведают в Зоологическом музее и посоветуют, как подготовиться к экспедиции сейчас. Если современные медицинские приборы можно увидеть и в больнице, то музей Первого меда покажет старинные медицинские инструменты.

