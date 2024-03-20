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    Банкам хотят запретить открывать счета подросткам без ведома родителей

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    В Госдуму внесли поправки в Гражданский кодекс РФ и закон о банковской деятельности, касающиеся дел с несовершеннолетними. Авторы предложили запретить банкам открывать счета подросткам без согласия родителей.

    Законопроект, опубликованный на сайте Госдумы 20 марта, вносит изменения в статью 846 части второй ГК РФ. Поправки запрещают банкам заключать договор банковского счета с подростками в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия законных представителей, если те не объявлены полностью дееспособными по п. 1 ст. 27 ГК РФ. Также депутаты предложили дополнить статью 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности» частью о том, что справки по счетам и вкладам несовершеннолетних кредитная организация должна выдавать как самим несовершеннолетним, так и их законным представителям.

    Статья 26 Гражданского кодекса РФ определяет, что для совершения сделок подростками от 14 до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов, однако устанавливает исключение: подростки могут без согласия взрослых вносить вклады в банк и распоряжаться ими. Банк России рекомендовал кредитным организациям при открытии счета запрашивать у несовершеннолетних письменное согласие законных представителей, однако часто этого не делается, отмечают авторы инициативы.

    «В правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В качестве примера депутаты приводят случай, произошедший осенью 2019 года в Краснодаре, когда банк незаконно оформил кредит на несовершеннолетнего после получения им дебетовой карты. Также есть случаи, когда мошенники выкупают у подростков карты, чтобы использовать их для вывода средств обманутых граждан.

    По мнению авторов инициативы, законопроект позволит предотвратить использование банковских карт несовершеннолетних в противоправных целях.

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