Банкам хотят запретить открывать счета подросткам без ведома родителей

В Госдуму внесли поправки в Гражданский кодекс РФ и закон о банковской деятельности, касающиеся дел с несовершеннолетними. Авторы предложили запретить банкам открывать счета подросткам без согласия родителей.



Законопроект, опубликованный на сайте Госдумы 20 марта , вносит изменения в статью 846 части второй ГК РФ. Поправки запрещают банкам заключать договор банковского счета с подростками в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия законных представителей, если те не объявлены полностью дееспособными по п. 1 ст. 27 ГК РФ. Также депутаты предложили дополнить с татью 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности» частью о том, что справки по счетам и вкладам несовершеннолетних кредитная организация должна выдавать как самим несовершеннолетним, так и их законным представителям.