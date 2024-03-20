Банкам хотят запретить открывать счета подросткам без ведома родителей

В Госдуму внесли поправки в Гражданский кодекс РФ и закон о банковской деятельности, касающиеся дел с несовершеннолетними. Авторы предложили запретить банкам открывать счета подросткам без согласия родителей.
Законопроект, опубликованный на сайте Госдумы
Статья 26 Гражданского кодекса РФ определяет, что для совершения сделок подростками от 14 до
«В правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В качестве примера депутаты приводят случай, произошедший осенью 2019 года в Краснодаре, когда банк незаконно оформил кредит на несовершеннолетнего после получения им дебетовой карты. Также есть случаи, когда мошенники выкупают у подростков карты, чтобы использовать их для вывода средств обманутых граждан.
По мнению авторов инициативы, законопроект позволит предотвратить использование банковских карт несовершеннолетних в противоправных целях.