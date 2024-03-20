Главный принцип — не навреди. В петербургском детском хосписе соцработников учат ухаживать за тяжелобольными пациентами

Фото: sasirin pamai / Istock Поделиться Поделиться





Социальные работники Санкт-Петербурга, которые в своей работе сталкиваются с пациентами с тяжелыми заболеваниями, получили уникальную возможность расширить свои профессиональные компетенции. В детском хосписе для них подготовили обучающую программу, в которую включены конкретные медицинские навыки.



В основу образовательной программы лег 2 0-летний опыт работы петербургского Детского и взрослого хосписа. Напомним, первого в стране.



«Идея, как всегда, возникла из потребностей наших пациентов и их семей, — рассказывает Ирина Кушнарева, генеральный директор СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)». — По действующему законодательству уход на дому за тяжелобольными людьми должны осуществлять социальные работники. Но при этом соцработники никак не обучены такому уходу — очень непростому, специфичному, с массой нюансов. И получилось так, что соцработники должны ухаживать за пациентами, которых они в глобальном смысле видят впервые в жизни — они не знают, с какой стороны подступиться к человеку, например к ребенку, который не может самостоятельно есть и даже дышать. Он на аппарате искусственного дыхания. Но соцработники не знают, как им пользоваться, не знают, что такое гастростома, трахеостома. Более того, по нормативным документам основная функция соцработников — это обучение родственников по уходу за такими пациентами. Но, повторюсь, самих соцработников никто этому уходу не учит».



Паллиативная медицинская помощь в России оказывается при обязательном межведомственном взаимодействии — это НКО, государственные медицинские учреждения и городские центры социальной помощи. И выход был найден как раз в этом. Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица», с которым сотрудничает петербургский Детский хоспис, выиграл президентский грант и заключил соглашение с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга о реализации проекта по обучению соцработников, оказывающих социальные услуги на дому тяжелобольным людям.



Таким образом благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» запустил проект не только в Петербурге, но и Ленинградской, Московской и Калужской областях. Всего в проекте примут участие 120 соцработников.

Сначала проект стартовал в Петербурге, где обучающую программу уже прошли социальные работники центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального, Красносельского, Фрунзенского, Калининского, Кировского, Красногвардейского, Невского районов.

Фото: Пресс-служба Детского хосписа Фото: Пресс-служба Детского хосписа Фото: Пресс-служба Детского хосписа Фото: Пресс-служба Детского хосписа Фото: Пресс-служба Детского хосписа Фото: Пресс-служба Детского хосписа Фото: Пресс-служба Детского хосписа Фото: Пресс-служба Детского хосписа Поделиться Поделиться





«В Санкт-Петербурге около 300 детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, — рассказывает Евгения Боровкова, специалист по развитию социальных проектов фонда. — Их жизнь напрямую зависит от работы аппаратов жизнеобеспечения и своевременного контроля за их стерильностью, а питание и введение медикаментов осуществляются при помощи специального оборудования. Поэтому за этими детьми нужен постоянный и особенный уход».

Главная особенность обучающей программы — ориентированность на практические знания. Поэтому все участники проекта проходят обучение навыкам младшей медицинской сестры по уходу за тяжелобольными людьми. В том числе знакомятся с современными методами ухода за тяжелыми и обездвиженными больными: как их правильно переворачивать, менять памперсы и белье, как сажать на кровать, кормить, мыть и выводить на прогулку.



Преподаватели — сотрудники Детского хосписа дают ответы на вопросы, с которыми специалисты сталкиваются в своей ежедневной практике.

«В паллиативной помощи, как ни в какой другой, ценятся коммуникативные навыки, — говорит медицинский психолог Детского хосписа Наталья Юдина. — Важно уметь вести разговор с пациентом и его семьей, соблюдать границы, правильно оценивать потребности (социальные, духовные, психологические) тяжелобольного человека, понимать, как можно ему помочь».



По словам врачей, работающих с пациентами паллиативного профиля, самые важные навыки приобретаются на рабочем месте. В такой эмоционально сложной области, где речь идет о человеческом достоинстве тяжелобольного человека, учиться можно всю жизнь. Но следовать главному принципу «не навреди» помогут базовые программы обучения.



«Проект обучения завершится через год. Главная наша цель — чтобы на законодательном уровне была принята образовательная программа для социальных работников по уходу за тяжелобольными пациентами», — говорит Ирина Кушнарева.

Ирина Фигурина, для «Фонтанки.ру»