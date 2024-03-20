Украина продолжит ввозить в Евросоюз свою сельхозпродукцию без пошлин

Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельхозпродукцию в Евросоюз еще на год, до июня 2025 года. Об этом 20 марта говорится в релизе пресс-службы ЕП.

При этом ЕС оставляет за собой право принимать необходимые меры в том случае, если сельхозпродукция с Украины приведет к сбою на одном или нескольких рынках стран ЕС. Речь идет об импорте птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы и мёда. В этот раз парламентарии добились от Еврокомиссии обязательств принять меры в случае резкого импорта пшеницы с Украины. Экстренные меры будут приняты, если объем импорта этой продукции превысит средние показатели 2022 и 2023 годов. Также будут сокращены максимальные сроки принятия экстренных мер с 21 дня до двух недель.