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    Украина продолжит ввозить в Евросоюз свою сельхозпродукцию без пошлин

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    Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельхозпродукцию в Евросоюз еще на год, до июня 2025 года. Об этом 20 марта говорится в релизе пресс-службы ЕП.

    При этом ЕС оставляет за собой право принимать необходимые меры в том случае, если сельхозпродукция с Украины приведет к сбою на одном или нескольких рынках стран ЕС. Речь идет об импорте птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы и мёда. В этот раз парламентарии добились от Еврокомиссии обязательств принять меры в случае резкого импорта пшеницы с Украины. Экстренные меры будут приняты, если объем импорта этой продукции превысит средние показатели 2022 и 2023 годов. Также будут сокращены максимальные сроки принятия экстренных мер с 21 дня до двух недель.

    Мера впервые была принята в 2022 году в качестве поддержки Киева в условиях боевых действий с РФ. С осени 2023 года польские фермеры протестуют из-за поставок в страну дешевого украинского зерна. Со временем протесты стали принимать все более радикальные формы, вплоть до блокировок автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной.

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