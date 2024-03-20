«От БМВ ничего не осталось». Один человек погиб в ДТП с фурой под Гатчиной

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ДТП с участием фуры Volvo и легкового автомобиля BMW X5 собрало крупную пробку в районе деревни Старое Поддубье в Гатчинском районе Ленобласти в среду, 20 марта. В результате столкновения один человек погиб.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На месте работают сотрудники экстренных служб. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 9 часов утра, в результате столкновения водитель легковушки скончался. 45-летний водитель большегруза госпитализирован в тяжелом состоянии.

«От БМВ ничего не осталось», — написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам с места аварии, иномарка превратилась в груду металла.



Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», крупный затор образовался в сторону Петербурга и Пскова. «Красно-бордовая» пробка растянулась на несколько километров в обе стороны.

