    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    767мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.22eur100.1

    «От БМВ ничего не осталось». Один человек погиб в ДТП с фурой под Гатчиной

    8652
    21 комментарий
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    ПоделитьсяПоделиться

    ДТП с участием фуры Volvo и легкового автомобиля BMW X5 собрало крупную пробку в районе деревни Старое Поддубье в Гатчинском районе Ленобласти в среду, 20 марта. В результате столкновения один человек погиб.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 9 часов утра, в результате столкновения водитель легковушки скончался. 45-летний водитель большегруза госпитализирован в тяжелом состоянии.

    На месте работают сотрудники экстренных служб. По факту дорожной аварии проводится проверка.

    Фото: Яндекс.Карты
    ПоделитьсяПоделиться

    «От БМВ ничего не осталось», — написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам с места аварии, иномарка превратилась в груду металла.

     Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», крупный затор образовался в сторону Петербурга и Пскова. «Красно-бордовая» пробка растянулась на несколько километров в обе стороны.

    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: Яндекс.Карты

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close