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    Петербургские горки. На Софийской улице сняли на видео летающие автомобили

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    1 комментарий

    В Петербурге на Софийской улице напротив овощебазы автомобилисты буквально «катаются на горке»: видеоролик с этим аттракционом опубликован в паблике «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» 19 марта.

    Особенно пугает то, что «аттракцион» образовался прямо у пешеходного перехода. На кадрах можно заметить подлетающий автобус и даже патрульную машину.

    В обсуждениях горожане делятся впечатлениями: у кого-то багажник во время прыжка открылся, кто-то подвеску жалеет. Другие сетуют: «Жаль, без звука! Интересно водителей в моменте послушать».

    Напомним, комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщал, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Петербурге «в 2023 году было отремонтировано свыше 150 км дорог. Наиболее протяженным участком стала Софийская улица. Здесь обновили 13 км дорожного покрытия».

    В адресной программе капитального ремонта автомобильных дорог на 2024 год этого участка Софийской улицы нет.

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    Комментарии 1

    Вот, значит, что20 Мар 2024 в 02:06
    Ссылка на vkvideo? Побойтесь Бога
    +0−0
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