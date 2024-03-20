Петербургские горки. На Софийской улице сняли на видео летающие автомобили

В Петербурге на Софийской улице напротив овощебазы автомобилисты буквально «катаются на горке»: видеоролик с этим аттракционом опубликован в паблике « Купчино — Фрунзенский район | Подслушано » 19 марта.

Особенно пугает то, что «аттракцион» образовался прямо у пешеходного перехода. На кадрах можно заметить подлетающий автобус и даже патрульную машину.

В обсуждениях горожане делятся впечатлениями: у кого-то багажник во время прыжка открылся, кто-то подвеску жалеет. Другие сетуют: «Жаль, без звука! Интересно водителей в моменте послушать».

Напомним, комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщал, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Петербурге «в 2023 году было отремонтировано свыше 150 км дорог. Наиболее протяженным участком стала Софийская улица. Здесь обновили 13 км дорожного покрытия».

В адресной программе капитального ремонта автомобильных дорог на 2024 год этого участка Софийской улицы нет.