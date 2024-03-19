СКА проиграл «Автомобилисту» второй матч в серии

Поражением хоккейного клуба СКА завершился второй матч второго раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча проходила в Петербурге на «СКА Арене» 19 марта. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).



Единственный гол за СКА забил Василий Глотов на 45 минуте. У «Автомобилиста» отличились Алексей Бывальцев (26 минута), Стефан Да Коста (35) и Степан Хрипунов (56).

Таким образом СКА проигрывает в серии 0–2. Следующие два матча противостояния пройдут в Екатеринбурге 21 и 23 марта.