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    СКА проиграл «Автомобилисту» второй матч в серии

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    7 комментариев

    Поражением хоккейного клуба СКА завершился второй матч второго раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча проходила в Петербурге на «СКА Арене» 19 марта. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

    Единственный гол за СКА забил Василий Глотов на 45 минуте. У «Автомобилиста» отличились Алексей Бывальцев (26 минута), Стефан Да Коста (35) и Степан Хрипунов (56).

    Таким образом СКА проигрывает в серии 0–2. Следующие два матча противостояния пройдут в Екатеринбурге 21 и 23 марта.

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    Комментарии 7

    Гость19 Мар 2024 в 22:58
    Ромин уровень это "Чисто Питер".
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 22:55
    Играли плохо, и сейчас это серьезно.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 22:47
    Агония режима
    +0−0
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