Органист Белгородской филармонии показал, как живет город во время ракетной опасности

Выпускник Петербургской консерватории, органист Тимур Халиуллин, с 2011 года работающий в Белгородской государственной филармонии, снял ролик, в котором показал, как выглядит в эти дни Белгород. Видео опубликовано в телеграм-канале телеведущей Ники Стрижак.
В ходе его экскурсии в кадре появляется пустынная площадь города, оборудованная убежищем, улицы, двери закрытых магазинов и кафе, здание филармонии. Музыкант рассказывает, как устроена временная навигация по городу, как найти бомбоубежище и аптечку в случае необходимости, что в ней находится и где об этом написано, как организована работа общественного транспорта и чем оклеивают стекла, чтобы те, разбившись в случае ударной волны, не изрезали находящихся в помещении людей. Также он показывает филармонию, ее залы и убежище изнутри.
Тимур также выражает сожаление, что не может продолжать играть концерты, вспоминая, что в свое время Дмитрий Шостакович писал Седьмую симфонию в блокадном Ленинграде, а сейчас Белгород находится не в таком тяжелом положении и жизнь должна продолжаться.
Тимур Халиуллин — обладатель медали «Будущее России» и национальной общественной награды «Лучший молодой творческий деятель России», организатор международного фестиваля карильонной музыки «Белгородский звон» и Международного славянского органного фестиваля.