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    Музыка

    Органист Белгородской филармонии показал, как живет город во время ракетной опасности

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    29 комментариев

    Выпускник Петербургской консерватории, органист Тимур Халиуллин, с 2011 года работающий в Белгородской государственной филармонии, снял ролик, в котором показал, как выглядит в эти дни Белгород. Видео опубликовано в телеграм-канале телеведущей Ники Стрижак.

    В ходе его экскурсии в кадре появляется пустынная площадь города, оборудованная убежищем, улицы, двери закрытых магазинов и кафе, здание филармонии. Музыкант рассказывает, как устроена временная навигация по городу, как найти бомбоубежище и аптечку в случае необходимости, что в ней находится и где об этом написано, как организована работа общественного транспорта и чем оклеивают стекла, чтобы те, разбившись в случае ударной волны, не изрезали находящихся в помещении людей. Также он показывает филармонию, ее залы и убежище изнутри.

    Тимур также выражает сожаление, что не может продолжать играть концерты, вспоминая, что в свое время Дмитрий Шостакович писал Седьмую симфонию в блокадном Ленинграде, а сейчас Белгород находится не в таком тяжелом положении и жизнь должна продолжаться.

    Тимур Халиуллин — обладатель медали «Будущее России» и национальной общественной награды «Лучший молодой творческий деятель России», организатор международного фестиваля карильонной музыки «Белгородский звон» и Международного славянского органного фестиваля.

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    Комментарии 29

    Гость19 Мар 2024 в 23:12
    При Медведеве такого не было
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 23:03
    Почему татарин, а не русский?
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 23:00
    Я один прочитал слово " органист" неправильно?
    +0−0
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