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    Остановили движение по «синей ветке» из-за падения

    В Белгороде закрылись рестораны «Вкусно — и точка!», а «ВкусВилл» отключил доставку

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    5 комментариев

    Сеть ресторанов «Вкусно — и точка!» временно закрыла заведения в Белгороде для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

    «Все сотрудники продолжат получать заработную плату», — сообщили во «Вкусно — и точка!».

    Также в Белгороде ретейлер «ВкусВилл» до 20 марта отключил доставку в городе, но все магазины сети работают в штатном режиме.

    «Далее будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации», — сообщили РИА Новости в компании.

    За прошедшую неделю в Белгороде и области из-за украинских обстрелов погибли 11 человек.

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    Комментарии 5

    сVоих не бросаем19 Мар 2024 в 20:50
    а что случилось?
    +1−0
    sysh19 Мар 2024 в 20:50
    20-е завтра,что изменится за день или на генплане красную линию пожирнее нарисуют.
    +0−0
    фру 2819 Мар 2024 в 20:50
    уже совсем плохо. совсем.
    +1−0
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