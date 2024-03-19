В Белгороде закрылись рестораны «Вкусно — и точка!», а «ВкусВилл» отключил доставку

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка!» временно закрыла заведения в Белгороде для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Все сотрудники продолжат получать заработную плату», — сообщили во «Вкусно — и точка!».



Также в Белгороде ретейлер «ВкусВилл» до 20 марта отключил доставку в городе, но все магазины сети работают в штатном режиме.



«Далее будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации», — сообщили РИА Новости в компании.

За прошедшую неделю в Белгороде и области из-за украинских обстрелов погибли 11 человек.