Excel, OneDrive и десятки других. Microsoft ограничит на территории России доступ к своим продуктам

Доступ к пятидесяти облачным продуктам ограничит в России корпорация Microsoft в рамках 12-го пакета санкций ЕС. Ограничения не коснутся физических лиц, пишет 19 марта ТАСС со ссылкой на компанию Softline, получившую ответ от техподдержки корпорации.
Изначально планировалось, что отключение состоится 20 марта. Вице-президент российской группы компаний Softline Андрей Благоразумов уточнил, что Microsoft может сдвинуть сроки на конец месяца, чтобы компании могли настроить работу альтернативной инфраструктуры. Поскольку функционал программного обеспечения будет ограничен, а лицензионные ключи деактивированы, то блокировка распространится «за пределы этих продуктов», а также на локальное ПО, лицензионные ключи к которому будут деактивированы.