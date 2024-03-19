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    Excel, OneDrive и десятки других. Microsoft ограничит на территории России доступ к своим продуктам

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    29 комментариев

    Доступ к пятидесяти облачным продуктам ограничит в России корпорация Microsoft в рамках 12-го пакета санкций ЕС. Ограничения не коснутся физических лиц, пишет 19 марта ТАСС со ссылкой на компанию Softline, получившую ответ от техподдержки корпорации.

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    Изначально планировалось, что отключение состоится 20 марта. Вице-президент российской группы компаний Softline Андрей Благоразумов уточнил, что Microsoft может сдвинуть сроки на конец месяца, чтобы компании могли настроить работу альтернативной инфраструктуры. Поскольку функционал программного обеспечения будет ограничен, а лицензионные ключи деактивированы, то блокировка распространится «за пределы этих продуктов», а также на локальное ПО, лицензионные ключи к которому будут деактивированы.

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    Комментарии 29

    Гость19 Мар 2024 в 20:27
    Помню ещё время (2006 и далее), когда всю страну насильно на лицензии с паленки переводили, все организации принудительно, как управление К школьных учителей привлекало за классы с самолично установленными пиратскими копиями, когда win pro стоило как ползарплаты..

    А потом развернули на 180 градусов и оказалось вдруг в 20х годах, что государство отлично живет и на пиратском софте, да и за лицензию не заплатить, банально некуда.

    Какой-то не смешной цирк, дорогой очень
    +0−0
    Pilat19 Мар 2024 в 20:21
    Ограничилка у них еще не выросла.
    У 90% пользователей все ПО пиратское.
    +0−2
    Гость19 Мар 2024 в 20:16
    фонтанкинцы, больше треша. аж пятачки вспотели
    +2−1
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