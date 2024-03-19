    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    768мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.22eur100.1

    Жители Петербурга и Москвы собрали на масленичной неделе почти 14 тысяч блинов для бездомных

    614
    4 комментария
    Фото: Благотворительная организация «Ночлежка» https://vk.com/nochlezhka
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербуржцы и москвичи приняли активное участие в акции по сбору блинов для бездомных людей, организованной «Ночлежкой». В организации подсчитали, что в двух столицах в общей сложности было собрано почти 14 тысяч блинов.

    «Всю прошлую неделю неравнодушные люди приносили в «Ночлежку» блины, сгущёнку, варенье и выпечку к Масленице. Мы, в свою очередь, раздавали угощения в наших проектах Петербурга и Москвы: в Ночном автобусе, Ночном и Реабилитационном приютах, в пунктах обогрева и Доме на полдороги», — рассказали активисты на страничке организации в соцсети.

    В Петербурге было собрано 7060 блинчиков, в Москве — 6789. В «Ночлежке» даже перевели собранные угощения в килограммы: «Если считать, что один блинчик весит 50 г, вы напекли целых 692 кг ароматных угощений в двух городах».

    Команда «Ночлежки» поблагодарила всех, кто принял участие в акции: тех, кто испёк блины и лично привёз, и тех, кто заказывал угощения издалека.

    «Когда ты отрезан от общества, важно и ценно ощущать свою причастность к праздникам — спасибо, что помогаете нам в этом», — сказали в «Ночлежке».

    Фото: Благотворительная организация «Ночлежка» https://vk.com/nochlezhka

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    Гость19 Мар 2024 в 20:14
    В *великой державе* есть бездомные??? Какой сюрприз неожиданный!
    +0−0
    27564035619 Мар 2024 в 20:02
    А я давно уже блинов не пробовал. В нашем районе (Гражданка) они почему-то дороже шавермы.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 19:56
    А эти трезубцы из сало ещё лепят?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4