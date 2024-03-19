Жители Петербурга и Москвы собрали на масленичной неделе почти 14 тысяч блинов для бездомных

Петербуржцы и москвичи приняли активное участие в акции по сбору блинов для бездомных людей, организованной «Ночлежкой». В организации подсчитали, что в двух столицах в общей сложности было собрано почти 14 тысяч блинов.

«Всю прошлую неделю неравнодушные люди приносили в «Ночлежку» блины, сгущёнку, варенье и выпечку к Масленице. Мы, в свою очередь, раздавали угощения в наших проектах Петербурга и Москвы: в Ночном автобусе, Ночном и Реабилитационном приютах, в пунктах обогрева и Доме на полдороги», — рассказали активисты на страничке организации в соцсети. В Петербурге было собрано 7060 блинчиков, в Москве — 6789. В «Ночлежке» даже перевели собранные угощения в килограммы: «Если считать, что один блинчик весит 50 г, вы напекли целых 692 кг ароматных угощений в двух городах».

Команда «Ночлежки» поблагодарила всех, кто принял участие в акции: тех, кто испёк блины и лично привёз, и тех, кто заказывал угощения издалека.



«Когда ты отрезан от общества, важно и ценно ощущать свою причастность к праздникам — спасибо, что помогаете нам в этом», — сказали в «Ночлежке».

