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    Забавы ради. Стрелки по электричкам в Екатеринбурге оказались юные и с пневматикой

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    8 комментариев

    Подозреваемых в субботнем обстреле электрички задержали в Екатеринбурге 19 марта. Ими оказались 17-летний подросток и его совершеннолетний приятель, который стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве (ч. 2 статьи 213 УК РФ), сообщает «МВД Медиа».

    Фото: МВД Медиа
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    Инцидент произошел в Компрессорном районе Екатеринбурга на станции Чапаевская. Пальбу устроили по стеклам поезда. Пассажиров электрички, которая следовала за обстрелянной, персонал даже попросил пригнуться или лечь на пол, чтобы избежать травм.

    По данным полиции, досталось двум электропоездам сообщением станция Ощепково — Екатеринбург и станция Нижняя — Екатеринбург. Следственно-оперативная группа транспортной полиции зафиксировала трещины на окнах трёх вагонов. Ущерб составил более 200 тысяч рублей, никто из пассажиров не пострадал.

    Очевидцы рассказали, что стрельбу устроили двое подростков, и описали их внешность. В скором времени обоих юношей задержали неподалёку от места происшествия. Ими оказались местные жители 2007 и 2006 годов рождения. Старший нигде не учится и не работает, младший — 10-классник. Оба живут с опекунами, проблем с законом у юношей раньше не было.

    Задержанные признались, что стреляли по окнам электрички ради забавы из купленного пневматического пистолета, внешне схожего с пистолетом Макарова.

    Пневматику, баллоны со сжиженным газом и пластиковую банку с металлическими шариками калибра 4,5 мм полицейские направили на криминалистическое исследование. Пистолет изготовлен заводским способом.

    В отношении 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело о хулиганстве, по которому его младший приятель проходит в качестве свидетеля.

    Фото: МВД Медиа

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    Комментарии 8

    Гость19 Мар 2024 в 19:58
    Может хватит 16-19 -ти летних называть подростками? Они в 14 лет получают паспорт и становятся гражданами России, с соответствующими обязанностями и ответственностью. Недоросли, вот наиболее подходящее определение.
    +2−0
    Гость19 Мар 2024 в 19:48
    Когда уже фонтанку закроют
    +0−0
    Буджум19 Мар 2024 в 19:33
    просто нужно возродить стрелковые объекты, популяризировать охоту, пропагандировать тезис "человек, умеющий обращаться с оружием - настоящий патриот и опора действующей власти"
    +0−1
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