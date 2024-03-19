Между диско и эротикой: каким мы запомним творчество Валерия Леонтьева

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Утром 19 марта россиян ошеломила новость — народный артист России Валерий Леонтьев ушел со сцены, а концерты в Москве и Петербурге в 2019 году оказались заключительными. Поп-артист настолько прочно ассоциируется с российской эстрадой, что с уверенностью можно назвать это «потерей». «Фонтанка» решила напомнить, за что мы любим Леонтьева и почему он действительно народный.



Детство Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Республики Коми. Его отец работал ветеринаром, специализирующимся на оленях, так что детство будущего артиста проходило в отдаленных уголках Советского Союза, пока семья не остановилась на Юрьевце — городе в Ивановской области. В детские года Леонтьев любил рисовать, занимался танцами, солировал в школьном ансамбле и посещал драмкружок. И хотя юношу всегда тянуло к творчеству, в 1966 году он пытался поступить в Дальневосточный университет на океанолога, но нехватка средств разрушила его мечту. В тот же год он подавал документы в ГИТИС, но в последний момент передумал. Молодой человек работал подсобным рабочим на кирпичном заводе, тесёмщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике, почтальоном и электриком. Затем Валерий Леонтьев вернулся в Коми, где поступил в филиал Ленинградского горного института.

Первые шаги в музыке В Воркуте Леонтьев участвовал в художественной самодеятельности, а в 1972 году во Дворце культуры шахтеров и строителей состоялся первый сольный концерт Валерия Леонтьева. В том же году артист занял первое место в в региональном конкурсе «Песня-72» в Сыктывкаре. В качестве приза он прошел обучение в Творческой мастерской эстрадного искусства Георгия Виноградова в Москве, но учебу так и не завершил. В 1978 году окончил заочное отделение Ленинградского института культуры, а в 1979 году перешел в Горьковскую филармонию с условием, что он отправится на всесоюзный конкурс в Ялте.

«Я пришел на эстраду благодаря своему огромному желанию петь и вопреки всему, что было: существовавшим правилам, традициям, указивкам», — рассказал Валерий Леонтьев в 2006 году в интервью Дмитрию Гордону* (признан иностранным агентом).

Взлет карьеры и опасения властей За выступление с 12-минутной балладой «Памяти гитариста» Давида Тухманова на стихи Роберта Рождественского Леонтьев получил первую премию в транслировавшемся на всю страну конкурсе. Так Леонтьев начал свое музыкальное сотрудничество в Тухмановым. Одна из его песен — «Танцевальный час на солнце» — принесла Валерию Леонтьеву 1-ю премию на популярном песенном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии. В тот же год у восходящей звезды состоялись первые концерты в Москве. С аншлагом выступления проходят в Лужниках, Театре Эстрады и Центральном доме культуре железнодорожников.

В 1981 в Ереване прошел первый Всесоюзный поп-рок-фестиваль, к которому изначально неоднозначно отнеслись как в министерстве культуры СССР, так и в КГБ. Изначально символом фестиваля стал взятый из древнеармянских гравюр орёл с современным микрофоном в когтях, парящий над картой Армении, которая в свою очередь, летела в космическом пространстве. Руководство усмотрело в логотипе идеологический подрыв и намек на отделение Армении от СССР. Название тоже пришлось сменить на «Фестиваль популярной песни». После выступления проблемы были обеспечены группам «Аквариум» и «Машина времени». Журнал Time назвал мероприятие «Ереванским Вудстоком». Через несколько дней в советском журнале «Новое время» вышла разгромная статья, в которой упоминался и материал в Time. Иностранная пресса заметила и Валерия Леонтьева, которого сравнила с Миком Джаггером, что сильно не понравилось «там, наверху». В том же году Валерий Леонтьев появился в финале «Песни-81» с патриотической песней «Ненаглядная сторона».

В 1982 году Леонтьев пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли на голосовых связках. В 1983 году фирма-монополист «Мелодия» выпустила первую пластинку Леонтьева «Муза», заглавной песней которой считается одна из знаменитых его работ — «Полет на дельтаплане». В альбом также вошли песни, записанные на студии Центрального телевидения и Всесоюзного радио 1980-1983 годов.



Дуэт с Аллой Пугачевой В «Новогоднем-аттракционе-83» звучит один из самых ярких дуэтов того времени — Валерий Леонтьев и Алла Пугачева выступили с лирической композицией «Поздно» на стихи Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса. «Нам с тобой совсем непросто, от былого не уйти, не уйти. И даже хорошо, что поздно, мы встретились с тобой в пути».

Тогда, в начале 1980-х, за артистами складывается определенный образ. Оба в белом, оба с завивкой. Если Пугачева в платье-балахоне, то Леонтьев — в облегающем костюме в стиле «Лихорадки субботнего вечера». И в этот момент за ними закрепляется народная любовь.



Позже плодом творчества Раймонда Паулса и Ильи Резника становится альбом «Диалог» и песни «Зеленый свет», «Исчезли солнечные дни», «Годы странствий», «Гиподинамия». В 1986 году Валерий Леонтьев стал одним из первых артистов, которые посетили Чернобыль после аварии на атомной электростанции и выступили перед ликвидаторами последствий катастрофы. В годы перестройки у Леонтьева случается еще один звездный дуэт — «Вернисаж» с Лаймой Вайкуле. В тот момент власти рассматривали участие страны в европейском конкурсе «Евровидение», а министр просвещения СССР Георгий Веселов предложил отправить Валерия Леонтьева. Однако идею не поддержали Михаил Горбачев и ЦК КПСС.

Смена образа Гастроли по Индии в рамках программы «Дело вкуса» стали поворотным моментом в становлении Леонтьева как шоумена. Яркие рок-н-ролльные номера программы гармонично вписались в индийскую эстрадную культуру, которая пронизана яркими костюмами. А жаркий климат подталкивал артиста использовать на сцене минимум одежды. Так, на место белого костюма пришли шорты, майки с глубоким вырезом — это стало новой визитной карточкой Валерия Леонтьева. На закате советской эпохи артист появился на самом официальном музыкальном мероприятии страны — «Песне-91» — в лосинах и футболке в крупную сетку. В девяностых Леонтьев, как и многие другие артисты, тяготел к кожаной одежде. Этот период творчества тесно связан с эпохой свободы, сложившейся в России в 1990-е, хотя, надо признать, не каждый ещё советский слушатель мог разделять новые веяния в творчестве устоявшихся артистов. Вместе с эпохой менялась и музыка. Мог ли кто-то представить, что после песен о родине, Леонтьев споет «Кончайте, девочки». Впрочем, в этом он был не одинок — Наташа Королева тогда исполняла незамысловатую «Палочку-выручалочку», а Ирина Аллегрова пела «Войди в меня».

Указом президента России от 9 марта 1996 года получил звание Народного артиста РФ — за большие заслуги в области искусства. В тот же год он вместе с Ириной Аллегровой, Филиппом Киркоровым, Татьяной Овсиенко, Игорем Николаевым и другими артистами отправился в тур «Голосуй, или проиграешь» в рамках поддержки Бориса Ельцина.

Затем были «Ты меня не забывай», «Девять хризантем» и другие хиты, закрепляющие за Валерием Леонтьевым статус мэтра.

Еще более сложным испытанием оказались гламурные нулевые, когда профессиональный шоу-бизнес сформировался, а ожидания у публики были значительно выше. В 2001 году был выпущен диск «Августин» с одноименным синглом, который можно назвать одним из последних шлягеров артиста, хотя позже было выпущено еще несколько альбомов (всего 24).

В 2009 Валерий Леонтьев и Алла Пугачева, которым на тот момент было по 60 лет, снова исполнили песню «Поздно». Иронизируя над своим возрастом, они оказались на сцене в инвалидных креслах. Спустя еще 10 лет Валерий Леонтьев, вероятно, в последний раз вышел к публике в сетчаткой футболке, чтобы сказать: «Милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днём, а может ночью. Ты меня не забывай». *Признан Минюстом иностранным агентом и включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов