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    Психиатры вывели на чистую воду «чародейку» Зульфию из Петербурга

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    12 комментариев

    Невский районный суд огласил приговор в отношении «чародейки» Зульфии Шаховской. Минувшей весной Зульфия подошла к женщине на улице Дыбенко и огорошила ее известием о порче. «Целительница» предложила свою помощь. Обряд, разумеется, нужно было проводить в квартире.

    Дамы поднялись к потерпевшей, где были проведены манипуляции с ювелирными украшениями и яйцом. В конце Зульфия все завернула в полотенце и попрощалась. Ущерб составил 115 тысяч рублей, сообщает 19 марта Дарья Лебедева из объединенной пресс-службы судов Петербурга.

    В процессе подсудимая убеждала судью, что обладает даром, может увидеть последствия черной магии. Зульфия рассказала, что если после прочтения молитв на бумаге появляются символы, значит на человеке порча. А если у яйца желток почернел, то дела совсем плохи. Суд внимательно выслушал «чародейку» и отправил ее на психиатрическую экспертизу. Там-то женщина и призналась, что обманула женщину с Дыбенко. «Дара у меня нет, не думала, что суд назначит экспертизу», — пояснила подсудимая.

    Действия Шаховской были квалифицированы как мошенничество. В качестве наказания суд определил Зульфие 1,5 года колонии поселения. Однако свое наказание ворожея уже отбыла в СИЗО.

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    Комментарии 12

    Русич Древний19 Мар 2024 в 15:11
    Надо было идти дальше к истокам: прыгать вокруг костра с копьем.
    +2−0
    Гость19 Мар 2024 в 14:37
    Не страшно что есть бестолковые люди, страшно что они у власти.
    +6−0
    Гость19 Мар 2024 в 14:32
    "Бог дал попа, а чёрт скомороха".
    +1−0
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