Психиатры вывели на чистую воду «чародейку» Зульфию из Петербурга

Невский районный суд огласил приговор в отношении «чародейки» Зульфии Шаховской. Минувшей весной Зульфия подошла к женщине на улице Дыбенко и огорошила ее известием о порче. «Целительница» предложила свою помощь. Обряд, разумеется, нужно было проводить в квартире.



Дамы поднялись к потерпевшей, где были проведены манипуляции с ювелирными украшениями и яйцом. В конце Зульфия все завернула в полотенце и попрощалась. Ущерб составил 1 15 тысяч рублей, сообщает 19 марта Дарья Лебедева из объединенной пресс-службы судов Петербурга.



В процессе подсудимая убеждала судью, что обладает даром, может увидеть последствия черной магии. Зульфия рассказала, что если после прочтения молитв на бумаге появляются символы, значит на человеке порча. А если у яйца желток почернел, то дела совсем плохи. Суд внимательно выслушал «чародейку» и отправил ее на психиатрическую экспертизу. Там-то женщина и призналась, что обманула женщину с Дыбенко. «Дара у меня нет, не думала, что суд назначит экспертизу», — пояснила подсудимая.

