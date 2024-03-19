В Москве задержали подозреваемого в педофилии. Среди его хобби — сатанизм и мечты о порабощении мира

Следственный комитет Москвы сообщил о задержании подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. По данным РИА Новости, это 33-летний поклонник сатанизма и нацизма.



Как сообщает столичный СК 19 марта, в период с 14 сентября по 31 октября 2022 года фигурант в салоне автомобиля совершал насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней. Кроме того, в ноябре того же года он изнасиловал девочку в квартире на Заводской улице в Москве.

