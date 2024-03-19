В Москве задержали подозреваемого в педофилии. Среди его хобби — сатанизм и мечты о порабощении мира

Следственный комитет Москвы сообщил о задержании подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. По данным РИА Новости, это
Как сообщает столичный СК 19 марта, в период с 14 сентября по 31 октября 2022 года фигурант в салоне автомобиля совершал насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней. Кроме того, в ноябре того же года он изнасиловал девочку в квартире на Заводской улице в Москве.
РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщает, что жертвой стала
Помимо этого, по данным агентства, в соцсетях задержанный публиковал материалы на тему неоязычества, сатанизма и дьяволопоклонничества. Мужчина призывал к революции для установления власти сатанистов и порабощения человечества. Кроме того, мужчина нападал на случайных людей, чтобы «самоутвердиться среди своих».
Возбуждены уголовные дела об изнасиловании (