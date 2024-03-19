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    В Москве задержали подозреваемого в педофилии. Среди его хобби — сатанизм и мечты о порабощении мира

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    13 комментариев

    Следственный комитет Москвы сообщил о задержании подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. По данным РИА Новости, это 33-летний поклонник сатанизма и нацизма.

    Как сообщает столичный СК 19 марта, в период с 14 сентября по 31 октября 2022 года фигурант в салоне автомобиля совершал насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней. Кроме того, в ноябре того же года он изнасиловал девочку в квартире на Заводской улице в Москве.

    РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщает, что жертвой стала 14-летняя школьница. Фигурант угрожал ей и запугивал девочку, из-за чего она боялась обратиться в правоохранительные органы.

    Помимо этого, по данным агентства, в соцсетях задержанный публиковал материалы на тему неоязычества, сатанизма и дьяволопоклонничества. Мужчина призывал к революции для установления власти сатанистов и порабощения человечества. Кроме того, мужчина нападал на случайных людей, чтобы «самоутвердиться среди своих».

    Возбуждены уголовные дела об изнасиловании (часть 3 статьи 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (часть 3 статьи 132 УК РФ) в отношении несовершеннолетней. Мужчину подозревают в четырех эпизодах.

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    Комментарии 13

    Гость19 Мар 2024 в 15:41
    И опять из Питера. Вы кого там растите рожаете?
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:39
    В ад попадет - подумает о своем поведении
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:00
    "в период с 14 сентября по 31 октября 2022 года фигурант в салоне автомобиля совершал насильственные действия сексуального характера" - 1,5 месяца без перерыва совершал эти действия? Ни спал, ни обедал?
    +2−0
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