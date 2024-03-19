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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Молдавия высылает сотрудника посольства РФ из-за выборов президента в Приднестровье

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    Министерство иностранных дел Молдавии объявило одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата. Об этом 19 марта сообщает внешнеполитическое ведомство в своем официальном telegram-канале.

    Причиной вручения ноты российскому послу Олегу Васнецову стало проведение выборов президента России на территории Приднестровского региона.

    «Один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова», — сказано в сообщении. Уточняется, что сотрудник должен будет покинуть страну.

    В Приднестровье во время выборов президента России работало шесть участков. Президент Майя Санду накануне заявила, что в связи с произошедшим правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы.

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