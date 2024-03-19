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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    У россиянки изъяли книгу Геббельса. Дневники министра пропаганды Третьего рейха она читала на досуге

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    6 комментариев

    Дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Геббельса изъяли у россиянки хабаровские таможенники. По словам женщины, она не знала, что книга запрещена в РФ.

    Как сообщает Федеральная таможенная служба 19 марта, 39-летняя россиянка выезжала в Китай через пункт пропуска «Покровка». При сканировании ее багажа сотрудники таможни обнаружили печатное издание «Дневники 1945 года. Последние записи» — фрагмент коллекции рукописей пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса.

    Фото: Официальный канал Федеральной таможенной службы
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    Женщина объяснила инспекторам, что перевозила книгу для личного чтения и не знала о том, что она запрещена в России.

    Таможенники изъяли издание. Экспертиза подтвердила, что оно входит в Федеральный список экстремистских материалов, и в нем содержатся признаки оправдания дискриминации и насилия по национальному признаку.

    Хабаровская таможня возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении из-за несоблюдения запретов на вывоз товаров (16.3 КоАП РФ). Материалы дела переданы в суд.

    Фото: Официальный канал Федеральной таможенной службы

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    Комментарии 6

    Гость19 Мар 2024 в 13:07
    Зачем читать если можно посмотреть передачи Соловьева и Скабеевой. Каждый день. Все копируют до мелочей. От пропаганды до символики "V" и "Z". До названий, так Авдеевку брали солдаты Группы Центр (слушайте песню Высоцкого одноименную), "вагнера" и прочая шалупнь.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 13:07
    Никто не должен знать, откуда черпают вдохновение пропагандисты.
    Это они ещё в 500 архив ЦАМО РФ не заходили. В нём находятся трофейные документы, свободные для ознакомления.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 13:06
    Какой-то бред !
    Книга запрещена в РФ и при этом издана в РФ.
    Книгу изъяли у женщины за то, что хотела ВЫВЕЗТИ её из РФ,
    а не ввезти.
    Сумасшедший дом !
    +0−0
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