У россиянки изъяли книгу Геббельса. Дневники министра пропаганды Третьего рейха она читала на досуге

Дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Геббельса изъяли у россиянки хабаровские таможенники. По словам женщины, она не знала, что книга запрещена в РФ.
Как сообщает Федеральная таможенная служба 19 марта, 39-летняя россиянка выезжала в Китай через пункт пропуска «Покровка». При сканировании ее багажа сотрудники таможни обнаружили печатное издание «Дневники 1945 года. Последние записи» — фрагмент коллекции рукописей пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса.
Женщина объяснила инспекторам, что перевозила книгу для личного чтения и не знала о том, что она запрещена в России.
Таможенники изъяли издание. Экспертиза подтвердила, что оно входит в Федеральный список экстремистских материалов, и в нем содержатся признаки оправдания дискриминации и насилия по национальному признаку.
Хабаровская таможня возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении из-за несоблюдения запретов на вывоз товаров (16.3 КоАП РФ). Материалы дела переданы в суд.