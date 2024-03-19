У россиянки изъяли книгу Геббельса. Дневники министра пропаганды Третьего рейха она читала на досуге

Дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Геббельса изъяли у россиянки хабаровские таможенники. По словам женщины, она не знала, что книга запрещена в РФ.



Как сообщает Федеральная таможенная служба 19 марта, 39-летняя россиянка выезжала в Китай через пункт пропуска «Покровка». При сканировании ее багажа сотрудники таможни обнаружили печатное издание «Дневники 1945 года. Последние записи» — фрагмент коллекции рукописей пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса.