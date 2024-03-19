Под Красноярском из реки выловили тело баскетболиста, пропавшего под Новый год

Под Красноярском из Енисея выловили тело, предположительно, 20-летнего баскетболиста клуба «Барнаул». Парень числился пропавшим почти три месяца.



Как сообщает полиция Красноярского края, тело обнаружили 19 марта в реке у села Частоостровское — оно находится более чем в 40 километрах от Красноярска, где в последний раз видели спортсмена.



О пропаже юноши сообщил его отец 30 декабря прошлого года. Он рассказал, что ночью сын ушел из дома и не вернулся. В последний раз камеры зафиксировали его на одном из мостов города. Полицейские установили, что молодой человек упал в реку.