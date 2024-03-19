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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Под Красноярском из реки выловили тело баскетболиста, пропавшего под Новый год

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    Под Красноярском из Енисея выловили тело, предположительно, 20-летнего баскетболиста клуба «Барнаул». Парень числился пропавшим почти три месяца.

    Как сообщает полиция Красноярского края, тело обнаружили 19 марта в реке у села Частоостровское — оно находится более чем в 40 километрах от Красноярска, где в последний раз видели спортсмена.

    О пропаже юноши сообщил его отец 30 декабря прошлого года. Он рассказал, что ночью сын ушел из дома и не вернулся. В последний раз камеры зафиксировали его на одном из мостов города. Полицейские установили, что молодой человек упал в реку.

    Баскетболиста искали волонтеры и спасатели, которые исследовали акваторию Енисея. Спустя два с половиной месяца они нашли тело. Сейчас правоохранители занимаются подтверждением личности погибшего.

    Как сообщает издание NGS24, незадолго до трагедии баскетболиста временно отстранили от игр из-за травмы — парень повредил колено и ждал восстановления. Первый тренер баскетболиста уверен, что травма не могла стать причиной необдуманных поступков. Такого же мнения придерживаются в БК «Барнаул».

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