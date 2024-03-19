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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Мужчина умер в самолете, летевшем из Москвы. Борт экстренно посадили на полпути

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    10 комментариев

    На рейсе из Москвы скончался пассажир. Ему стало плохо во время полета.

    Как сообщает E1.RU во вторник, 19 марта, самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Москвы в Куляб (Таджикистан) накануне вечером. Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники пытались ему помочь, но безуспешно. Командир экипажа решил экстренно посадить самолет в Самаре. Мужчину передали медикам, однако спасти его не удалось.

    Через четыре часа после незапланированной посадки самолет продолжил путь в Таджикистан.

    Ранее рейс из Петербурга в Баку задержали почти на час. У одной из пассажирок с ребенком случилась паническая атака во время посадки на борт.

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    Комментарии 10

    Гость19 Мар 2024 в 12:21
    Столько хлопот из за одного усопшего, в скрепонарии логичнее ожидать, как все хором бы спели "отряд не заметил потери бойца", одели бы чёрный мешок и продолжили путешествие.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 12:17
    То они рожают , то умирают
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 12:09
    Кем был умерший, для начала?
    +0−1
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