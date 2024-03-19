Мужчина умер в самолете, летевшем из Москвы. Борт экстренно посадили на полпути

На рейсе из Москвы скончался пассажир. Ему стало плохо во время полета.



Как сообщает E1.RU во вторник, 19 марта, самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Москвы в Куляб (Таджикистан) накануне вечером. Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники пытались ему помочь, но безуспешно. Командир экипажа решил экстренно посадить самолет в Самаре. Мужчину передали медикам, однако спасти его не удалось.

Через четыре часа после незапланированной посадки самолет продолжил путь в Таджикистан.



Ранее рейс из Петербурга в Баку задержали почти на час. У одной из пассажирок с ребенком случилась паническая атака во время посадки на борт.

