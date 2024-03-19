Реставрационные работы в Доме радио начнутся весной 2024 года и завершатся в конце 2026 года

В Доме радио на Итальянской улице весной 2024 года начинаются реставрационные работы. Открыть здание после завершения реконструкции и приспособления к современному использованию планируется в конце 2026 года.
Здание «Санкт-Петербургского благородного собрания», известное среди петербуржцев как Дом радио, будет сохранено, обновлено и к концу 2026 года превратится в современную многофункциональную площадку для проведения творческих мероприятий, культурного отдыха и развития. Сейчас Дом радио — это и историческое здание, и междисциплинарная культурная институция, и резиденция musicAeterna.
По словам Екатерины Арсеньевой, директора Дома радио, реставрация пространства призвана сохранить его текущее состояние, поддержать функциональность и раскрыть возможность к обнаружению неизвестных ранее свойств. «Проект реставрации здания отвечает задаче по осмыслению наследия Дома радио, его места и роли в настоящем. Эта задача включает в себя и формирование одноименной культурной институции, ядром которой является звук, исследование и обращение к нему в самых разных творческих начинаниях», — говорит она.
Реконструкция Дома радио — это филантропический проект банка ВТБ, который реализуется в рамках программы «Культурная страна». Авторами проекта стало ООО «НИиПИ Спецреставрация», а также архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и Партнеры» с опытом более чем 20 лет в проектировании объектов любого масштаба — от градостроительных концепций до дизайна интерьеров.
Накануне старта работ «Фонтанка» встретилась с главным архитектором проекта, руководителем АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация» Марией Шапченко и обсудила, как изменится Дом радио за два года, что в нем появится нового и будет восстановлено старого, а также как в одном здании будет соединяться дух двух эпох. Подробнее об этом читайте в интервью.