Реставрационные работы в Доме радио начнутся весной 2024 года и завершатся в конце 2026 года

В Доме радио на Итальянской улице весной 2024 года начинаются реставрационные работы. Открыть здание после завершения реконструкции и приспособления к современному использованию планируется в конце 2026 года.

Здание «Санкт-Петербургского благородного собрания», известное среди петербуржцев как Дом радио, будет сохранено, обновлено и к концу 2026 года превратится в современную многофункциональную площадку для проведения творческих мероприятий, культурного отдыха и развития. Сейчас Дом радио — это и историческое здание, и междисциплинарная культурная институция, и резиденция musicAeterna.