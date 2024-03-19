Россиянка заняла более 30 миллионов на бизнес и исчезла. Она пряталась от правосудия в Азии

Обвиняемую в многомиллионном мошенничестве экстрадировали в Россию из Казахстана. Она скрывалась от правосудия почти два года.



Как сообщает МВД 19 марта, в период с 2010-го по 2014 год женщина заняла у трех жительниц Сахалинской области крупные суммы денег под проценты якобы для открытия бизнеса по перевозке дорогостоящих автомобилей из Японии. Две женщины дали в долг обвиняемой по 200 тысяч долларов США, третья — порядка 20 миллионов рублей. В качестве гарантии аферистка составляла расписки, однако деньги возвращать не планировала.

