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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Россиянка заняла более 30 миллионов на бизнес и исчезла. Она пряталась от правосудия в Азии

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    22 комментария

    Обвиняемую в многомиллионном мошенничестве экстрадировали в Россию из Казахстана. Она скрывалась от правосудия почти два года.

    Как сообщает МВД 19 марта, в период с 2010-го по 2014 год женщина заняла у трех жительниц Сахалинской области крупные суммы денег под проценты якобы для открытия бизнеса по перевозке дорогостоящих автомобилей из Японии. Две женщины дали в долг обвиняемой по 200 тысяч долларов США, третья — порядка 20 миллионов рублей. В качестве гарантии аферистка составляла расписки, однако деньги возвращать не планировала.

    В 2019 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако осенью 2022 года она покинула Россию и уехала в Южную Корею, после чего отправилась в Турцию к своему супругу — гражданину данного государства. Там злоумышленница получила турецкое гражданство.

    В декабре 2022-го россиянку объявили в международный розыск. В итоге аферистку задержали в Казахстане, в городе Шымкенте, и экстрадировали на территорию РФ, в Сахалинскую область. На этот раз обвиняемую заключили под стражу.

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    Комментарии 21

    Гость19 Мар 2024 в 12:15
    Ох, как же глаз режет, когда привычный Чимкент обзывают Шымкент
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 12:12
    А зачем в наше время кому-то давать в долг ? Просителя надо просто отправлять в банк . Пусть берут кредит . Или просители хотят беспроцентно у друзей взять ?
    +0−0
    azatoth19 Мар 2024 в 12:11
    Нашла куда бежать
    +0−0
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