Россиянка заняла более 30 миллионов на бизнес и исчезла. Она пряталась от правосудия в Азии

Обвиняемую в многомиллионном мошенничестве экстрадировали в Россию из Казахстана. Она скрывалась от правосудия почти два года.
Как сообщает МВД 19 марта, в период с 2010-го по 2014 год женщина заняла у трех жительниц Сахалинской области крупные суммы денег под проценты якобы для открытия бизнеса по перевозке дорогостоящих автомобилей из Японии. Две женщины дали в долг обвиняемой по 200 тысяч долларов США, третья — порядка 20 миллионов рублей. В качестве гарантии аферистка составляла расписки, однако деньги возвращать не планировала.
В 2019 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако осенью 2022 года она покинула Россию и уехала в Южную Корею, после чего отправилась в Турцию к своему супругу — гражданину данного государства. Там злоумышленница получила турецкое гражданство.
В декабре 2022-го россиянку объявили в международный розыск. В итоге аферистку задержали в Казахстане, в городе Шымкенте, и экстрадировали на территорию РФ, в Сахалинскую область. На этот раз обвиняемую заключили под стражу.