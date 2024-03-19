Скончался один из руководителей «Имперского русского балета» Витаутас Таранда

Ушел из жизни хореограф, заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда. Об этом 19 марта пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора труппы Магомеда Кулбужева.
«К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть», — рассказал Магомед Кулбужев.
На данный момент информации о дате и месте прощания нет.
Витаутас Таранда — выпускник Московского академического хореографического училища (1983). С 1983 по 1994 год он работал в Большом театре. В 1994 году его брат Гедиминас Таранда создал «Имперский русский балет». Коллектив играет классические балетные спектакли. С театром сотрудничают множество всемирно известных артистов со всего мира.