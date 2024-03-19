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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Скончался один из руководителей «Имперского русского балета» Витаутас Таранда

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    Ушел из жизни хореограф, заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда. Об этом 19 марта пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора труппы Магомеда Кулбужева.

    «К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть», — рассказал Магомед Кулбужев.

    На данный момент информации о дате и месте прощания нет.

    Витаутас Таранда — выпускник Московского академического хореографического училища (1983). С 1983 по 1994 год он работал в Большом театре. В 1994 году его брат Гедиминас Таранда создал «Имперский русский балет». Коллектив играет классические балетные спектакли. С театром сотрудничают множество всемирно известных артистов со всего мира.

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