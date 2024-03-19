    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    769мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.98eur100.24
    СРОЧНО

    Движение на КАД тормозит яркое ДТП

    На Елагином острове завелся эксгибиционист, приглашающий к любовным утехам

    1885
    14 комментариев

    Жительнице Петербурга пришлось убегать из Центрального парка культуры и отдыха из-за мужчины, который предложил ей оральный секс. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 марта.

    Накануне в полицию обратилась 24-летняя потерпевшая, которая рассказала, что в воскресенье в десятом часу вечера на Елагином острове неизвестный джентльмен продемонстрировал ей свой половой орган, а после предложил заняться оральным сексом. После такого девушка поспешила удалиться из парка поскорее.

    Жертва ночного эксгибициониста запомнила его как мужчину 40–45 лет с одутловатым лицом. По всем законам жанра он был одет в черное пальто.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    Гость19 Мар 2024 в 09:43
    опять шерсть телебонит
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 09:39
    ...тьфу, яйца забыла купить!
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 09:38
    В парке уже много камер, найдут.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close