На Елагином острове завелся эксгибиционист, приглашающий к любовным утехам

Жительнице Петербурга пришлось убегать из Центрального парка культуры и отдыха из-за мужчины, который предложил ей оральный секс. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 марта.



Накануне в полицию обратилась 24-летняя потерпевшая, которая рассказала, что в воскресенье в десятом часу вечера на Елагином острове неизвестный джентльмен продемонстрировал ей свой половой орган, а после предложил заняться оральным сексом. После такого девушка поспешила удалиться из парка поскорее.



Жертва ночного эксгибициониста запомнила его как мужчину 40–45 лет с одутловатым лицом. По всем законам жанра он был одет в черное пальто.

