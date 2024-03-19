Умер тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

Хоккеист и помощник главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов ушёл из жизни в возрасте 43 лет. Об этом 18 марта сообщил официальный канал ХК «Салават Юлаев». Причина смерти не уточняется.



В составе клуба Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина, он, как говорится в сообщении, «проделал огромную работу в тренерском штабе команды».

