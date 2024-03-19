Умер тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

Хоккеист и помощник главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов ушёл из жизни в возрасте 43 лет. Об этом 18 марта сообщил официальный канал ХК «Салават Юлаев». Причина смерти не уточняется.
В составе клуба Кольцов выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина, он, как говорится в сообщении, «проделал огромную работу в тренерском штабе команды».
Константин Кольцов — гражданин Белоруссии, родился 17 апреля 1981 года в Уфе. Играл, по данным РБК, за множество хоккейных клубов, в том числе за «Ак Барс», новокузнецкий «Металлург», «Спартак», «Питтсбург Пингвинз». По данным «Белорусского хоккея», он умер в Майами, США. Sportbox писал, что он встречался с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая должна в конце марта выступить в Майами на турнире.