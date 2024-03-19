    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    769мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.98eur100.24

    Под краешком антициклона. В Петербурге пока без дождей

    1844
    5 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге довольно прохладно и сухо.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 марта в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2–4 градусов, днем составит плюс 2–4. На дорогах утром местами гололедица.

    Регион остаётся под влиянием западной периферии антициклона. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В следующие два дня, по данным СЗ УГМС, воздух будет медленно прогреваться. Завтра — без существенных осадков, 21 марта местами возможен небольшой дождь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    triton197719 Мар 2024 в 09:22
    У нас (Приморский р-н) на улочке "весенний холодрыг", с ветерком и тучками))
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 08:31
    Пусть бы и дожди, лишь бы постоянные, а не скачками - то -10 на улице, то +8 и при этом еще и давление скачет.
    +0−0
    NSE19 Мар 2024 в 08:30
    Уж ооооооооооооооочень медленно тепло наступает.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close