Под краешком антициклона. В Петербурге пока без дождей

В Петербурге довольно прохладно и сухо.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 марта в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2–4 градусов, днем составит плюс 2–4. На дорогах утром местами гололедица.
Регион остаётся под влиянием западной периферии антициклона. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В следующие два дня, по данным СЗ УГМС, воздух будет медленно прогреваться. Завтра — без существенных осадков, 21 марта местами возможен небольшой дождь.