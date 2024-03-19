В единую базу о россиянах добавят данных. Власти разработали поправки в законопроект

Минфин РФ хочет добавить новые данные о россиянах в федеральный регистр населения. Об этом 19 марта сообщает РБК со ссылкой на поправки в законопроект «О внесении изменений в ст. 8 и 14 закона "О едином федеральном информационном регистре"», который Госдума приняла в первом чтении в июне 2023 года. Подлинность документа, с которым ознакомилось издание, подтвердил источник, знакомый с содержанием. Его рассматривали на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 марта.



Изменения, предложенные Минфином, касаются в основном социальных аспектов, оператором которых выступает Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. Например, в базу планируют внести сведения о родительских правах, информацию об опекунах и попечителях, а также об ограничении дееспособности гражданина. Кроме того, в единый регистр могут добавить данные о водительском удостоверении.