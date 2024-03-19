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    В единую базу о россиянах добавят данных. Власти разработали поправки в законопроект

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    10 комментариев

    Минфин РФ хочет добавить новые данные о россиянах в федеральный регистр населения. Об этом 19 марта сообщает РБК со ссылкой на поправки в законопроект «О внесении изменений в ст. 8 и 14 закона "О едином федеральном информационном регистре"», который Госдума приняла в первом чтении в июне 2023 года. Подлинность документа, с которым ознакомилось издание, подтвердил источник, знакомый с содержанием. Его рассматривали на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 марта.

    Изменения, предложенные Минфином, касаются в основном социальных аспектов, оператором которых выступает Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. Например, в базу планируют внести сведения о родительских правах, информацию об опекунах и попечителях, а также об ограничении дееспособности гражданина. Кроме того, в единый регистр могут добавить данные о водительском удостоверении.

    Расширение социально значимых сведений поможет перевести предоставление адресной социальной поддержки российских семей на «качественно новый уровень», ранее комментировали в Минфине.

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    Комментарии 10

    Гость19 Мар 2024 в 01:43
    Это облегчает работу по выявлению асоциальных элементов. Хотя не приятно людям за которыми есть косяки. На основе этих данных их можно дискриминировать в юридическом плане. У США давным давно есть все данные о своих гражданах и гражданах других стран. Помню, был в шоке, когда при пересечении границы между Тайландом и Камбоджей в далеком 2011 году американские военные сняли отпечатки ВСЕХ пальцев рук и сфотографировали (вероятно с регистрацией сетчатки) у всех русских и не русских туристов. Мы неизбежно идем к полной оцифровке личных данных.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 01:31
    Ну, а чему удивляться-то? За что голосовали, в то и вляпались.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 01:21
    Я прощаюсь со страной, где
    Прожил жизнь, не разберу чью,
    И в последний раз, пока здесь,
    Этот воздух, как вино, пью.

    А на мне, земля, вины нет,
    Я не худший у тебя сын.
    Если клином на тебе свет,
    Пусть я сам решу, что свет — клин.
    +0−0
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