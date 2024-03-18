Скачущая явка и проценты Даванкова. Заметки с прошедших выборов в Петербурге

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге подвели итоги президентских выборов. Вечером 18 марта в горизбиркоме подписали итоговый протокол: Владимир Путин набрал в городе 81,64%, Владислав Даванков — 6,99%, Леонид Слуцкий — 5,14%, Николай Харитонов — 3,49%. Судя по данным с УИКов, Даванков мог бы ожидать и больше голосов. Но на некоторых участках его результат в финале подсчетов поменялся. К аномалиям присмотрелась «Фонтанка».



По словам главы петербургского избиркома Максима Мейксина, серьезных нарушений на выборах не было, а информация, которая появлялась в некоторых СМИ, в итоге оказывалась недостоверной. Зато, заявил Мейксин на итоговой пресс-конференции, благодаря новой технологии, когда на участках развесили цифровые коды, в сети не появилось ни одного видео фейка. «Явку мы оцениваем как очень высокую, активность была рекордная, выборы проходили открыто, все, кто хотел, приняли в них участие. Самая высокая явка была 79,4 процента Невском районе, затем — 78,14 процента на Петроградской. Разброс голосов за кандидата-победителя был минимальным. Это говорит, что все жители консолидировано приняли похожую позицию и голосовали за будущее нашей страны», — добавил председатель ГИКа.



На итоговом заседании городской избирательной комиссии с такой позицией не согласился представитель партии «Яблоко» Павел Шапчиц. В особом мнении он отметил, что на выборах в Петербурге почти не было независимого наблюдения. Явку бюджетников, подчеркнул Шапчиц, контролировали с помощью qr-кодов на выходе с участков и надписи «зачекинься». Кроме того, оппозиционным членам избиркомов отказывали в ознакомлении с документами. Шапчиц также высказался про странности с результатами кандидата Даванкова.



Даванков — «не 7%»

Например, на №1514 наблюдатель заметил, что после подсчёта результат Даванкова записали Слуцкому. Когда он обратил на это внимание, ошибку исправили. На других участках по итогу это не всегда случалось. Например, на участке 354 проспект Энгельса, 23: там наблюдатель заснял толстую стопку бюллетеней в поддержку Даванкова. Однако в итоговом протоколе Даванков получил меньше всех — 26 голосов. Как следует из увеличенной копии протокола в ТИКе №22, которую там сфотографировали ночью наблюдатели, у кандидата от «Новых людей» на участке №369 было 213 голосов. «В 3.30 примерно таблица была сорвана со стены и назад не вернулась», — говорят наблюдатели. В электронную систему ГАС «Выборы» ввели Даванкову уже 23 голоса, а у ЛДПРовца Леонида Слуцкого голосов стало больше (было 50, стало 240). Тоже самое произошло на участке №22 в Адмиралтейском районе: из протокола, который выдали членам комиссии, следует, что Даванков получил 156 голосов, а на сайте ГАС «Выборы» просто 56.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Аномалия видна и если просто посмотреть на результаты соседних участков. Например, в Центральном районе на УИК №2239 на Лафонской улице Даванков набрал 154 голоса, а Слуцкий всего 27. Ровно противоположная ситуация на участке №2238 на Кавалергардской улице (700 метров от №2239): там у Слуцкого 125, а у Даванкова 25. Впрочем, как заявил Мейксин на пресс-конференции, отвечать, почему такая разница стоит не горизбиркому, а социологам.

Глава муниципалитета №72, руководитель петербургского отделения Партии Роста (она в процессе слияния с «Новыми людьми») Павел Швец заметил, что горизбирком утром 18 марта заявил о 6,99 процента Даванкова. Хотя на тот момент данные свидетельствовали о том, что при округлении по правилам математики результат должен был быть 7%. После уточнений количества голосов распределение изменилось и Даванков окончательно стал кандидатом, не набравшим семи процентов в Петербурге. По всей стране его процент ещё ниже — 3,85%. А у Слуцкого — 3,20% (по итогам обработки 26 % протоколов он не набирал и трех процентов). Тем не менее, их партии, благодаря этому результату, будут претендовать на финансирование из федерального бюджета — для этого кандидату надо преодолеть трехпроцентный барьер.



Отрицательная явка

Явка на выборах в Петербурге в этот раз была рекордная. Правда, у некоторых наблюдателей остались вопросы. В частности — из-за странных скачков. Например, на участке №61 в Адмиралтейском районе 17 марта явка была 72% утром, днём выросла до 79%, но к вечеру почему-то упала до 69%. Такая же ситуация в УИК №51 — там явка упала с 77.36% до 69.58%

В Шушарах в УИК №1996 на Школьной улице, дом 19, 17 марта тоже была отрицательная явка — в 15:00 на участке зафиксировали 74,73% избирателей, в 18:00 — 70,43%. Там же в УИК №2022 ситуация ровным счётом такая же: в 15:00 — 86,14% избирателей, в 18:00 — 80,47%. Такая же ситуация на УИК №759 в Кировском районе на улице Козлова улица, дом 37, корпус 1: там, правда, явка уменьшилась незначительно к 18 часам 17 марта — с 51,89 до 51,13%. В Калининском районе на УИК №449 на улице Черкасова, дом 4 к 18 часам явка оказалась даже меньше, чем с утра: в 10 она была 89.55%, в 15 — 93.26%, а к 18 стала 89.10%.



Сама по себе явка в городе скакала от 50 до 100 %. На некоторых участках в последний день особенно быстро росли цифры. Например, на участке УИК №2398 в Коломягах за последний день явка поднялась с 55.82% до 91.83%. При этом на участках в ТИК№25 в Красногвардейском районе явка в последний день c утра до вечера изменилась в среднем на 12%.



«Мы не зафиксировали серьезных вопросов к данным. Понятно, что в течение дня явка собирается руками, вполне возможно, что она будет корректироваться», — заявил председатель горизбиркома Максим Мейксин, отвечая на вопрос об этих странностях.

