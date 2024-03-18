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    Петербургские мосты начнут разводить потихоньку, чтобы разогнаться к пятнице

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    1 комментарий

    В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов. В начале текущей недели разводить будут по две переправы, а в ночь на пятницу — сразу пять.

    СПб ГБУ «Мостотрест» 18 марта публикует график технологических разводок мостов в Петербурге на неделе с 18 по 22 марта. Всего разведут семь переправ. На мостах проводят профилактическое обслуживание и проверяют готовность пролетов к работе в навигационный период. На Неве навигация начнется 10 апреля, а на рукавах Невы — 20 апреля.

    В ночь с 18 на 19 марта разведут:

    • Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.
    Фото: КРТИ Петербурга
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    В ночь с 19 на 20 марта:

    • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.
    Фото: КРТИ Петербурга
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    В ночь с 20 на 21 марта:

    • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
    • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00.
    Фото: КРТИ Петербурга
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    В ночь с 21 на 22 марта:

    • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
    • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
    • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.
    Фото: КРТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: КРТИ Петербурга
    Фото: КРТИ Петербурга
    Фото: КРТИ Петербурга
    Фото: КРТИ Петербурга

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    ПетербургРазводка моста
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    Комментарии 1

    Гость18 Мар 2024 в 18:12
    Шерсть не выберется после яндексдоставки- пожалейте же непобритых из аула!
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