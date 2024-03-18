Петербургские мосты начнут разводить потихоньку, чтобы разогнаться к пятнице

В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов. В начале текущей недели разводить будут по две переправы, а в ночь на пятницу — сразу пять.



СПб ГБУ «Мостотрест» 18 марта публикует график технологических разводок мостов в Петербурге на неделе с 18 по 22 марта. Всего разведут семь переправ. На мостах проводят профилактическое обслуживание и проверяют готовность пролетов к работе в навигационный период. На Неве навигация начнется 10 апреля, а на рукавах Невы — 20 апреля.

В ночь с 18 на 19 марта разведут: