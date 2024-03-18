Петербургские мосты начнут разводить потихоньку, чтобы разогнаться к пятнице

В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов. В начале текущей недели разводить будут по две переправы, а в ночь на пятницу — сразу пять.
СПб ГБУ «Мостотрест» 18 марта публикует график технологических разводок мостов в Петербурге на неделе с 18 по 22 марта. Всего разведут семь переправ. На мостах проводят профилактическое обслуживание и проверяют готовность пролетов к работе в навигационный период. На Неве навигация начнется 10 апреля, а на рукавах Невы — 20 апреля.
В ночь с 18 на 19 марта разведут:
- Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.
В ночь с 19 на 20 марта:
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.
В ночь с 20 на 21 марта:
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00.
В ночь с 21 на 22 марта:
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.