Отец-сюрприз: гомельчанин пытался завести коня на второй этаж своего дома

В белорусском Гомеле мужчина пытался поднять коня на второй этаж жилого дома, чтобы удивить своего двухлетнего сына необычным подарком, сообщает telegram-канал УВД Гомельского облисполкома «Сожский Форпост».
Милиция посетила семью и выяснила, что нетрезвый отец пытался устроить своему сыну сюрприз на его второй день рождения. Лошадь все-таки смогли поднять на второй этаж, но внутрь животное так и не попало. Мужчина получил нагоняй от жены и был вынужден лошадь вывести.
Ранее «Фонтанка» сообщала о похожем случае, когда в городе Осинники мужчина пытался заехать в квартиру верхом на коне. После этого «рыцарь» получил протокол о мелком хулиганстве.