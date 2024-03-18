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    Отец-сюрприз: гомельчанин пытался завести коня на второй этаж своего дома

    2017
    7 комментариев

    В белорусском Гомеле мужчина пытался поднять коня на второй этаж жилого дома, чтобы удивить своего двухлетнего сына необычным подарком, сообщает telegram-канал УВД Гомельского облисполкома «Сожский Форпост».

    Милиция посетила семью и выяснила, что нетрезвый отец пытался устроить своему сыну сюрприз на его второй день рождения. Лошадь все-таки смогли поднять на второй этаж, но внутрь животное так и не попало. Мужчина получил нагоняй от жены и был вынужден лошадь вывести.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о похожем случае, когда в городе Осинники мужчина пытался заехать в квартиру верхом на коне. После этого «рыцарь» получил протокол о мелком хулиганстве.

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    Комментарии 7

    Гость18 Мар 2024 в 17:46
    В какой то "Год лошади" наблюдали эпичную картину, как в один из питерских ресторанов пытались затащить пони.
    Всё уже было.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 17:41
    Шариков, а что ты скажешь насчёт лошадок в квартире? Это и есть те самые т. н. «славянские традиции»? 🤭
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 17:23
    собак можно, а коней нельзя. Интересно, есть ли законы от госдумы на этот счёт?
    +0−0
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