В Ленобласти запасливые бобры уронили деревья, а лоси оставили на них узоры

Необычную картину заметили государственные инспекторы Нижне-Свирского заповедника во время патрулирования территории. Их внимание привлекли поваленные деревья, следы на которых оставили сразу несколько лесных обитателей.



«При детальном рассмотрении стало ясно — это то, что осталось от деятельности бобров», — рассказали сотрудники заповедника в понедельник, 18 марта. Прошлой осенью грызуны запасались веточным кормом на зиму, истончив стволы у основания.

