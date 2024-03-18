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    В Ленобласти запасливые бобры уронили деревья, а лоси оставили на них узоры

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    3 комментария

    Необычную картину заметили государственные инспекторы Нижне-Свирского заповедника во время патрулирования территории. Их внимание привлекли поваленные деревья, следы на которых оставили сразу несколько лесных обитателей.

    «При детальном рассмотрении стало ясно — это то, что осталось от деятельности бобров», — рассказали сотрудники заповедника в понедельник, 18 марта. Прошлой осенью грызуны запасались веточным кормом на зиму, истончив стволы у основания.

    По словам специалистов, упавшие деревья не пропали зря — их кора послужила кормом для лосей, которые поздней осенью нашли поваленные стволы. «Судя по следам, лесные великаны были очень довольны такой вкусной находкой. Вот так выглядит совместная работа бобров и лосей», — добавили в заповеднике.

    Еще один результат работы бобров запечатлели в Гатчинском парке. Бобры — вегетарианцы (как и зайцы), и сейчас их основной корм — это кора деревьев и кустарников. Они валят крупные деревья, чтобы добраться до веток и коры высоко на стволе.

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    Комментарии 3

    triton197718 Мар 2024 в 16:37
    Бобер - природный лесоруб))
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