Выручка ООО «В контакте» за 2023 год выросла на четверть до 56,7 млрд рублей

Зарегистрированное в Петербурге ООО «В контакте» в начале недели отчиталось о финансовых показателях по РСБУ за 2023 год. Согласно документам компании, ее выручка выросла на 25% и достигла 56,7 млрд рублей.

При этом поступления от продаж упали на 9% до 47,4 млрд рублей. Основу бизнеса компании составляют финансовые операции: за год она предоставила займов и и приобрела долговых ценных бумаг более чем на 3,1 трлн рублей. Доход в виде дивидендов и процентов составил рекордные для «В контакте» 1,3 миллиарда. Одновременно почти на треть выросли и расходы на оплату труда — до 8,7 млрд рублей.