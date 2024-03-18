Выручка ООО «В контакте» за 2023 год выросла на четверть до 56,7 млрд рублей

Зарегистрированное в Петербурге ООО «В контакте» в начале недели отчиталось о финансовых показателях по РСБУ за 2023 год. Согласно документам компании, ее выручка выросла на 25% и достигла 56,7 млрд рублей.
При этом поступления от продаж упали на 9% до 47,4 млрд рублей. Основу бизнеса компании составляют финансовые операции: за год она предоставила займов и и приобрела долговых ценных бумаг более чем на 3,1 трлн рублей. Доход в виде дивидендов и процентов составил рекордные для «В контакте» 1,3 миллиарда. Одновременно почти на треть выросли и расходы на оплату труда — до 8,7 млрд рублей.
На этом фоне сократилась и чистая прибыль соцсети — 9,5 млрд рублей, что на 17% ниже, чем годом ранее.
ООО «В контакте» через ООО «ВК» (ранее — ООО ««Мэйл.ру») контролируется зарегистрированным в Калининграде МКПАО «ВК», в структуру которого также входят несколько крупных российских интернет и оффлайн-проектов. По итогам предыдущей консолидированной отчётности по МСФО за 2022 год выручка всей группы превысила 97,8 млрд рублей из которых 75 миллиардов пришлись на доходы от соцсетей.