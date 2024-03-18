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    Прямое попадание. Под Белгородом погибли двое

    Прокуратура обратилась в суд после падения инвалида на скользких ступенях у «Гражданского проспекта»

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    8 комментариев

    Прокуратура петербургского метрополитена обратилась в суд для взыскания компенсации морального вреда в пользу инвалида 3-й группы, упавшего на скользких ступенях станции «Гражданский проспект». Мужчина получил множественные переломы голени из-за плохой уборки.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города в понедельник, 18 марта, в первой половине января петербуржец поскользнулся и упал на ступенях стилобата станции. Из-за травм ему потребовалось длительное лечение.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга

    Проверка выявила, что падение мужчины произошло вследствие плохой уборки привестибюльной территории от наледи и снега ООО «ПромТехСервис». «Прокурор Петербургского метрополитена направил в суд исковое заявление к организации о взыскании в пользу инвалида 3-й группы компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Документ находится на рассмотрении.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что коммунальщики по суду выплатили 300 тысяч рублей петербуржцу за сломанную ногу из-за гололеда. Пострадавший перенес три операции. Через несколько дней после получения травмы у петербуржца ожидался отпуск, но из-за травмы путевка сгорела.

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    СудПрокуратура ПетербургаГололед
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    Комментарии 8

    chip118 Мар 2024 в 13:55
    Инвалиду нужно объяснить, что есть поручни, специально сделаны для безопасного маневра по лестницам!
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:51
    Перила для слабаков?
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:45
    "Прокуратура петербургского метрополитена обратилась в суд...".
    "Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города в понедельник..."
    Так городская прокуратура или местечковая?
    Да и вообще разве не метрополитен в первую очередь ответственен за уборку ступенек? Понятно, что на клининговых договорах сидят. Главный заказчик и ответственность несет
    +0−0
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