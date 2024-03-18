Прокуратура обратилась в суд после падения инвалида на скользких ступенях у «Гражданского проспекта»

Прокуратура петербургского метрополитена обратилась в суд для взыскания компенсации морального вреда в пользу инвалида
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города в понедельник, 18 марта, в первой половине января петербуржец поскользнулся и упал на ступенях стилобата станции. Из-за травм ему потребовалось длительное лечение.
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