    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-в

    769мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.98eur100.24

    Значения этих 10 умных слов все постоянно забывают. И вы тоже?

    1300
    2 комментария
    Наш тест пройдет только тот, кто добрался до самых-самых святых мест в библиотеке
    Наш тест пройдет только тот, кто добрался до самых-самых святых мест в библиотекеФото: Артём Устюжанин / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Иногда так и тянет ввернуть в свою речь какое-нибудь словечко, чтобы все вокруг обомлели от того, какой же умный у них собеседник. Но всегда нужно быть настороже: перед тем, как произнести слово, не помешает проверить, что вы точно-точно знаете, что оно обозначает. Мы, кстати, нашли 10 таких слов, об истинном значении которых мало кто догадывается. Может быть, именно вы поможете нам (и всем остальным) разобраться, что ими сказать-то хотят?

    Престидижитатор

    Фраппировать

    Фланировать

    Пертурбация

    Мезальянс

    Эмпатия

    Атараксия

    Катарсис

    Депривация

    Палинфразия

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Значения этих 10 умных слов все постоянно забывают. И вы тоже?

    Вам точно не помешает пополнить словарный запас

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Значения этих 10 умных слов все постоянно забывают. И вы тоже?

    Вы знаете много умных слов, но не всегда в курсе, что они обозначают

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Значения этих 10 умных слов все постоянно забывают. И вы тоже?

    Мало того, что вы знаете много умных слов, так еще и ловко используете их в речи

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Значения этих 10 умных слов все постоянно забывают. И вы тоже?

    Вы знаете так много умных слов, что людям порой некомфортно с вами общаться

    Поделитесь результатом

    Наш тест пройдет только тот, кто добрался до самых-самых святых мест в библиотеке
    Наш тест пройдет только тот, кто добрался до самых-самых святых мест в библиотекеФото: Артём Устюжанин / E1.RU

    По теме

    Тест
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость18 Мар 2024 в 20:16
    Это не умные слова.Это производные от иностранных слов
    +0−0
    Игoрь18 Мар 2024 в 20:13
    8/10 первое и последнее впервые слышу
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close