Иногда так и тянет ввернуть в свою речь какое-нибудь словечко, чтобы все вокруг обомлели от того, какой же умный у них собеседник. Но всегда нужно быть настороже: перед тем, как произнести слово, не помешает проверить, что вы точно-точно знаете, что оно обозначает. Мы, кстати, нашли 10 таких слов, об истинном значении которых мало кто догадывается. Может быть, именно вы поможете нам (и всем остальным) разобраться, что ими сказать-то хотят?
Значения этих 10 умных слов все постоянно забывают. И вы тоже?
18 марта 2024, 19:52
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