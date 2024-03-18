В Пулково нашли в детском конструкторе нечто психотропное

Пулковские таможенники нашли в детском конструкторе ампулы с психотропным веществом. Бывший петербургский медработник попробовала отправить в США 25 ампул рецептурного препарата. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает Северо-Западное таможенное управление.
Женщина спрятала ампулы в коробки с детским конструктором, а в декларации указаны «полотенца, детские игры, одежда, носки». Однако таможенники обнаружили 25 ампул с раствором для внутривенного и внутримышечного введения «Сибазон». В выпуске посылки отказали.
Отправительницу задержали при получении возвращенного за попытку контрабанды психотропного вещества. Она рассказала, что знала о запрете, но умысла сокрытия не имела, а спрятала в детском конструкторе для сохранения целостности.
В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело по