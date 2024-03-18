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    В Пулково нашли в детском конструкторе нечто психотропное

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    2 комментария

    Пулковские таможенники нашли в детском конструкторе ампулы с психотропным веществом. Бывший петербургский медработник попробовала отправить в США 25 ампул рецептурного препарата. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

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    Женщина спрятала ампулы в коробки с детским конструктором, а в декларации указаны «полотенца, детские игры, одежда, носки». Однако таможенники обнаружили 25 ампул с раствором для внутривенного и внутримышечного введения «Сибазон». В выпуске посылки отказали.

    Отправительницу задержали при получении возвращенного за попытку контрабанды психотропного вещества. Она рассказала, что знала о запрете, но умысла сокрытия не имела, а спрятала в детском конструкторе для сохранения целостности.

    В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ).

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    ПулковоТаможенники
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    Комментарии 2

    Гость18 Мар 2024 в 11:34
    Зачем в Америку отправлять конструктор если в Америке можно конструктор купить намного круче и дешевле?!..у нас эти конструкторы дорогущие вообще особенно Ардуино...тчк
    +0−0
    AlBerkut18 Мар 2024 в 11:32
    Ну всё, не дойдёт 'гуманитарная помощь' до американских наркош, санкции, понимаешь 😉😂😂😂
    +0−0
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