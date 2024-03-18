После пожара в Ольгино задержан злой родственник погорельцев

Двухэтажный деревянный дом сгорел дотла накануне утром в Приморском районе Петербурга. Погорельцами стала семья из Ольгино. Они сразу же заподозрили в поджоге своего родственника. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.



В воскресенье утром в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что на Полевой улице в Ольгино горит дом и что поджёг его ее брат Вадим. Участковый и следственно-оперативная группа приезжали на пепелище, а уже во втором часу дня патрульные задержали подозреваемого — 35-летнего неоднократно судимого Вадима. С родней он воевал и неоднократно говорил, что подожжёт их дом.

