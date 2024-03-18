    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    769мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.87eur99.97

    После пожара в Ольгино задержан злой родственник погорельцев

    2717
    6 комментариев

    Двухэтажный деревянный дом сгорел дотла накануне утром в Приморском районе Петербурга. Погорельцами стала семья из Ольгино. Они сразу же заподозрили в поджоге своего родственника. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.

    В воскресенье утром в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что на Полевой улице в Ольгино горит дом и что поджёг его ее брат Вадим. Участковый и следственно-оперативная группа приезжали на пепелище, а уже во втором часу дня патрульные задержали подозреваемого — 35-летнего неоднократно судимого Вадима. С родней он воевал и неоднократно говорил, что подожжёт их дом.

    Мужчину доставили в отдел и поместили в камеру. Ранее он осуждался за угрозы убийством, побои и причинение легкого вреда здоровью.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 6

    Гость18 Мар 2024 в 11:26
    Как я понимаю, Шариков со своими шерстенюхами опять пройдут мимо? 🧐 А чего, языки замёрзли? 🙄
    +0−0
    Torres18 Мар 2024 в 11:13
    тоже что-ли помилованный?
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 10:44
    Лахта не пострадала?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close