Стартовала премия «Доктор Питер — частная медицина»: выдвигайте лучшие частные клиники

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С 18 марта стартовал 4-й сезон городской премии «Доктор Питер — частная медицина». С помощью читателей портала мы определим лучшие медицинские учреждения Петербурга, по праву заслужившие доверие и признание пациентов. Заполняйте анкету на сайте премии и помогите нам определить лучших из лучших, по мнению пациентов!



Первый этап — выдвижение кандидатов. Чтобы номинировать клинику, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться через «ВКонтакте», Telegram или «Яндекс» — это необходимо для того, чтобы избежать накрутки голосов. Обращаем ваше внимание, что при авторизации через Telegram будет необходимо подтвердить авторизацию в самом мессенджере — вам придет сообщение. А затем можно будет сделать следующий шаг.



В этом году в премии 10 номинаций:

Многопрофильные клиники. Инструментальная диагностика. Лабораторная диагностика. Офтальмология. Пластическая хирургия. Стоматология. Детские клиники. Эстетическая медицина. Центры репродукции. Специализированные клиники.

Рядом с названием каждой из них есть «окошко», куда необходимо вписать название частной клиники, которую вы считаете лучшей. Важно, чтобы она работала в Санкт-Петербурге и у нее была лицензия на вид деятельности, обозначенный в номинации. Вы можете заполнить как одну графу, так и все десять. Только не надо писать одно название во все «окошки» — клинике шансов это не прибавит.

