Стартовала премия «Доктор Питер — частная медицина»: выдвигайте лучшие частные клиники

С 18 марта стартовал 4-й сезон городской премии «Доктор Питер — частная медицина». С помощью читателей портала мы определим лучшие медицинские учреждения Петербурга, по праву заслужившие доверие и признание пациентов. Заполняйте анкету на сайте премии и помогите нам определить лучших из лучших, по мнению пациентов!
Первый этап — выдвижение кандидатов. Чтобы номинировать клинику, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться через «ВКонтакте», Telegram или «Яндекс» — это необходимо для того, чтобы избежать накрутки голосов. Обращаем ваше внимание, что при авторизации через Telegram будет необходимо подтвердить авторизацию в самом мессенджере — вам придет сообщение. А затем можно будет сделать следующий шаг.
В этом году в премии 10 номинаций:
- Многопрофильные клиники.
- Инструментальная диагностика.
- Лабораторная диагностика.
- Офтальмология.
- Пластическая хирургия.
- Стоматология.
- Детские клиники.
- Эстетическая медицина.
- Центры репродукции.
- Специализированные клиники.
Рядом с названием каждой из них есть «окошко», куда необходимо вписать название частной клиники, которую вы считаете лучшей. Важно, чтобы она работала в Санкт-Петербурге и у нее была лицензия на вид деятельности, обозначенный в номинации. Вы можете заполнить как одну графу, так и все десять. Только не надо писать одно название во все «окошки» — клинике шансов это не прибавит.
Премия «Доктор Питер — частная медицина» проходит в несколько этапов. Первый — номинирование — завершится 15 апреля. Так что у вас не так много времени, чтобы ваш кандидат оказался представленным в шорт-листе этого года. Чем чаще будут называть клинику, тем больше шансов пройти в следующий этап — голосование, которое продлится с 22 апреля по 16 июня. А 20 июня мы наградим победителей на торжественной церемонии.