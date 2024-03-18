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    Стартовала премия «Доктор Питер — частная медицина»: выдвигайте лучшие частные клиники

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    С 18 марта стартовал 4-й сезон городской премии «Доктор Питер — частная медицина». С помощью читателей портала мы определим лучшие медицинские учреждения Петербурга, по праву заслужившие доверие и признание пациентов. Заполняйте анкету на сайте премии и помогите нам определить лучших из лучших, по мнению пациентов!

    Первый этап — выдвижение кандидатов. Чтобы номинировать клинику, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться через «ВКонтакте», Telegram или «Яндекс» — это необходимо для того, чтобы избежать накрутки голосов. Обращаем ваше внимание, что при авторизации через Telegram будет необходимо подтвердить авторизацию в самом мессенджере — вам придет сообщение. А затем можно будет сделать следующий шаг.

    В этом году в премии 10 номинаций:

    1. Многопрофильные клиники.
    2. Инструментальная диагностика.
    3. Лабораторная диагностика.
    4. Офтальмология.
    5. Пластическая хирургия.
    6. Стоматология.
    7. Детские клиники.
    8. Эстетическая медицина.
    9. Центры репродукции.
    10. Специализированные клиники.

    Рядом с названием каждой из них есть «окошко», куда необходимо вписать название частной клиники, которую вы считаете лучшей. Важно, чтобы она работала в Санкт-Петербурге и у нее была лицензия на вид деятельности, обозначенный в номинации. Вы можете заполнить как одну графу, так и все десять. Только не надо писать одно название во все «окошки» — клинике шансов это не прибавит.

    Премия «Доктор Питер — частная медицина» проходит в несколько этапов. Первый — номинирование — завершится 15 апреля. Так что у вас не так много времени, чтобы ваш кандидат оказался представленным в шорт-листе этого года. Чем чаще будут называть клинику, тем больше шансов пройти в следующий этап — голосование, которое продлится с 22 апреля по 16 июня. А 20 июня мы наградим победителей на торжественной церемонии.

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