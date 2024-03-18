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    Бастрыкин затребовал доклад о маленьких девочках, найденных в Петербурге без родителей

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    1 комментарий

    Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки по факту истязания детей. Об этом СК сообщает 18 марта.

    Двух маленьких детей без присмотра взрослых очевидцы обнаружили на юго-западе Петербурга: 3-летнюю девочку на проспекте Народного Ополчения, а в квартире неподалеку — её 9-месячную сестру. Следственные органы регионального СК начали доследственную проверку, отмечается в сообщении.

    По данным СМИ, супружеская пара заметила девочку на улице без верхней одежды. Взрослые пошли за ней и оказались в захламлённой квартире, где на кухне лежал младенец. Они вызвали экстренные службы, детей госпитализировали. Их родители вернулись позже.

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    ДетиДети без присмотраДети без родителейРодители и детиБастрыкин
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    Комментарии 1

    Гость18 Мар 2024 в 08:47
    ...просто реальная Россия....Такая же фигня имеет место во всех странах.....
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