Бастрыкин затребовал доклад о маленьких девочках, найденных в Петербурге без родителей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки по факту истязания детей. Об этом СК сообщает 18 марта.



Двух маленьких детей без присмотра взрослых очевидцы обнаружили на юго-западе Петербурга: 3-летнюю девочку на проспекте Народного Ополчения, а в квартире неподалеку — её 9-месячную сестру. Следственные органы регионального СК начали доследственную проверку, отмечается в сообщении.



По данным СМИ, супружеская пара заметила девочку на улице без верхней одежды. Взрослые пошли за ней и оказались в захламлённой квартире, где на кухне лежал младенец. Они вызвали экстренные службы, детей госпитализировали. Их родители вернулись позже.

