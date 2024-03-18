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    Гребень антициклона меняет небо в Петербурге

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Дождь в Петербурге прекратится, и даже может выглянуть солнце.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 марта в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3–5 градусов, днем составит плюс 1–3. На дорогах гололедица.

    Синоптическую ситуацию в Петербурге и Ленобласти определяет гребень антициклона. Надвигаясь с севера, он постепенно оттеснит снеговые облака за южные границы региона и прекратит осадки, однако пока выглянувшее солнце не принесёт заметного тепла. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы. Ветер останется порывистым в первой половине дня, сообщает центр «ФОБОС».

    В следующие два дня также ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух будет постепенно прогреваться: завтра до плюс 2–4 градусов, в среду до 6–8 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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