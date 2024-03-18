    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    3 м/с, с-в

    768мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.87eur99.97

    Путин: я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах, тем лучше

    1013
    2 комментария

    Кандидат в президенты и действующий лидер РФ Владимир Путин признал, что в правительстве мало женщин, но добавил, что при принятии кадровых решений действуют не гендерные соображения, а оценка личных и деловых качеств человека. По его оценке, чем больше женщин работают в руководящих органах, тем лучше. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.

    «Конечно, я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах — муниципальных, региональных, федеральных, тем лучше, будем к этому стремиться», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

    Он пообещал решать кадровые вопросы в руководстве страны «без суеты, в рабочем режиме» — действующее законодательство позволяет это делать.

    «Вопрос в том, чтобы сейчас определить, кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать для того, чтобы общий результат командной работы был максимальным», — отметил Путин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинВладимир Путин
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    firma18 Мар 2024 в 08:24
    Понятно. Так, а когда пересдать голосование можно?
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 08:21
    Твое личное мнение уже никому не интересно
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close