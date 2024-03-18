Путин: я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах, тем лучше

Кандидат в президенты и действующий лидер РФ Владимир Путин признал, что в правительстве мало женщин, но добавил, что при принятии кадровых решений действуют не гендерные соображения, а оценка личных и деловых качеств человека. По его оценке, чем больше женщин работают в руководящих органах, тем лучше. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
«Конечно, я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах — муниципальных, региональных, федеральных, тем лучше, будем к этому стремиться», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).
Он пообещал решать кадровые вопросы в руководстве страны «без суеты, в рабочем режиме» — действующее законодательство позволяет это делать.
«Вопрос в том, чтобы сейчас определить, кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать для того, чтобы общий результат командной работы был максимальным», — отметил Путин.