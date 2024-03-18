Путин: я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах, тем лучше

Кандидат в президенты и действующий лидер РФ Владимир Путин признал, что в правительстве мало женщин, но добавил, что при принятии кадровых решений действуют не гендерные соображения, а оценка личных и деловых качеств человека. По его оценке, чем больше женщин работают в руководящих органах, тем лучше. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.



«Конечно, я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах — муниципальных, региональных, федеральных, тем лучше, будем к этому стремиться», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

