На выборах президента РФ Владимир Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 51 процента бюллетеней

На выборах президента России Владимир Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 51,16 процента бюллетеней. Данные по состоянию на 22:50 мск 17 марта представил ЦИК России.
За ним следует Николай Харитонов от КПРФ, получивший 4,12 процента голосов. Владислав Даванков (Новые люди) третий с результатом 4,01 процента. Четвертое место у Леонида Слуцкого (ЛДПР), за которого проголосовали 3,12 процента избирателей.
Выборы президента России завершились 17 марта. Впервые голосование на них проходило в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка по состоянию на 18:00 мск составила 74,2 процента.