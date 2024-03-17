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    Выборы

    На выборах президента РФ Владимир Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 51 процента бюллетеней

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    38 комментариев

    На выборах президента России Владимир Путин набирает 87,33 процента голосов после обработки 51,16 процента бюллетеней. Данные по состоянию на 22:50 мск 17 марта представил ЦИК России.

    Фото: Скриншот с сайта ЦИК РФ
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    За ним следует Николай Харитонов от КПРФ, получивший 4,12 процента голосов. Владислав Даванков (Новые люди) третий с результатом 4,01 процента. Четвертое место у Леонида Слуцкого (ЛДПР), за которого проголосовали 3,12 процента избирателей.

    Выборы президента России завершились 17 марта. Впервые голосование на них проходило в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка по состоянию на 18:00 мск составила 74,2 процента.

    Фото: Скриншот с сайта ЦИК РФ

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    ЛАЙК3
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 38

    Гость17 Мар 2024 в 23:38
    Джо Байден признан не легитимным президентом США.
    который украл выбор у Трампа.
    и почему же справедливость не восторжествует?
    какие же силы замешаны?

    я не признаю легитимными выборы во всех недружественных странах НАТО, по отношению к россии.

    какие же силы замешаны?
    в том, что нелегитимные президенты возглавляют недружественные страны НАТО, по отношению к россии.

    какие же силы замешаны?
    уж не британский ли это король?
    который шуту жмёт руку.
    кто строит козни всему человечеству?
    кто угрожает спокойно устраивать сексуальные оргии, прочее развлечения?
    кто стоит за этим??

    может быть это Аль-Каида?
    вместе с британским королём?
    они вступили в сговор.
    чтобы превратить мелкобританию, в великобританию.
    король это крыса возомнившая себя волком.
    и они поставили своих не легитимных президентов, во все недружественные страны НАТО, по отношению к россии.
    и манипулируют общественным мнением, в своих подлых крысиных королевских интересах.
    всё пытаются изменить что-то там, на карте и в истории.
    +0−1
    Гость17 Мар 2024 в 23:33
    Корежит либерacтов )).
    +0−2
    Гость17 Мар 2024 в 23:32
    не смотря на то, что Путина не показывали по телевизору, насколько я помню, аж целых три дня.
    всё равно, президент незабываемый.
    и практически 90% голосов не могут соврать.
    и это не сарказм, это так действительно и есть, судя по слухам и наблюдениям, и по независимым.
    даже в кабинках голосования о нём вспоминали самыми лестными словами,
    похотливыми пошлыми фантазиями намекая на желаемые близкие отношения полные страсти.
    +2−2
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